Thyssenkrupp zahlt wieder eine Dividende

Die Aktionäre der Thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001) erhalten wieder eine Dividende, nachdem zuvor drei Jahre in Folge keine Dividende ausgeschüttet wurde. Für das Geschäftsjahr 2021/2022 soll eine Dividende in Höhe von 0,15 Euro je Aktie ausgeschüttet werden, wie am Donnerstag in Essen berichtet wurde. Zuvor wurde letztmals im Februar 2019 für das Geschäftsjahr 2017/2018 eine Dividende von 0,15 Euro ausgeschüttet.

Beim aktuellen Börsenkurs von 5,78 Euro ergibt sich eine derzeitige Dividendenrendite von 2,59 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 3. Februar 2023 statt. Im Geschäftsjahr 2021/2022 (30. September) stieg der Umsatz des ehemaligen DAX-Konzerns um 21 Prozent auf 41,14 Mrd. Euro, wie weiter mitgeteilt wurde. Das bereinigte EBIT stieg auf 2,1 Mrd. Euro (Vorjahr: 796 Mio. Euro). Unter dem Strich stand für die Aktionäre ein Anteil am Jahresüberschuss von 1,14 Mrd. Euro nach einem Jahresfehlbetrag von 115 Mio. Euro im Vorjahr.

Unter der Annahme, dass benötigte fossile Energieträger und weitere Rohstoffe verfügbar bleiben und die Geschäftsentwicklung nicht durch neue Lock-down-Maßnahmen beeinträchtigt wird, erwartet thyssenkrupp für das Geschäftsjahr 2022/2023 beim Umsatz einen deutlichen Rückgang. Als Ursachen nannte das Unternehmen vorwiegend Effekte aus der Normalisierung der Preise bei Materials Services und Steel Europe sowie aus den abgeschlossenen Verkäufen im Segment Multi Tracks. Für das bereinigte EBIT geht thyssenkrupp von einem Rückgang auf einen Wert im mittleren bis hohen dreistelligen Mio.-Euro-Bereich aus. Für den Jahresüberschuss erwartet thyssenkrupp einen mindestens ausgeglichenen Wert.

