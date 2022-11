NVIDIA: Chance von 86,18 Prozent p.a.!

Die historischen Zinserhöhungen der US-Notenbank und die Angst vor einer globalen Rezession belasten Aktien wie NVIDIA. Der Chipriese hat im Wirtschaftsjahr 2022/23 immer noch ein erwartetes KGV von aktuell 46,81 und reagiert daher sehr sensibel auf Zweifel am Wachstum. Die Anleger waren deshalb vor der Veröffentlichung der Quartalszahler am 16. November 2022 sehr vorsichtig. Der Umsatz von NVIDIA ist dabei nach dem Boom in der Pandemie nicht so stark gefallen wie befürchtet. Das Geschäft mit Grafikkarten ging zwar zurück, dafür gab es aber bei Chips für Rechenzentren ein starkes Wachstum. Trotz eines Kursverlustes von 56 Prozent seit dem All Time High am 22. November 2021 ist der Titel immer noch ambitioniert bewertet. Dies verdeutlicht, dass die Marktteilnehmer an ein zukünftiges Wachstum des Chipproduzenten glauben.

Zum Chart

Die Aktie von NVIDIA hat nach der langen Verlustphase mit einem Minus von knapp 70 Prozent in der Spitze wieder Boden gut gemacht. Der Kurs stoppte seinen Abwärtstrend im Bereich des Kernwiderstandes von 114,11 USD am 13. Oktober 2022 und hat mittlerweile wieder 42 Prozent hinzugewonnen. Damit hätte die Aktie wieder Potenzial, um mögliche Verluste innerhalb der Knock-out-Grenze des für diese Strategie verwendeten Produktes zu halten. Die Veröffentlichung der Quartalszahlen am 16. November waren am Markt im Rahmen der Erwartungen und wirkten sich kaum auf die Kursentwicklung aus. Die Aktie drehte schon im Vorfeld mit dem Markt am Widerstand bei 164,71 USD leicht ins Minus. Sollte ein möglicher Kursanstieg den Widerstand bei 164,71 USD überwinden, könnte der Kernwiderstand bei 193,44 USD die Aufwärtsbewegung hemmen.