ACTIVISION - Endlich Richtung Übernahmeangebot?

Activision Blizzard Inc. - WKN: A0Q4K4 - ISIN: US00507V1098 - Kurs: 74,800 $ (Nasdaq)

Microsoft gab am 18. Januar 2022 bekannt, dass man Activision für 95 USD übernehmen wolle. Diese 70 Mrd. USD schwere Übernahme wird seitdem von verschiedenen Kartellbehörden überprüft. Anfang 2023 soll es nun zumindest eine erste vorläufige Entscheidung geben. Spannend in der Sache ist auch die Rolle von Sony. Denn bisher läuft die sehr erfolgreiche Spieleserie „Call of Duty“ auf der von Sony vertriebenen Playstation. Sony befürchtet, dass Microsoft nach der Übernahme viele Spieler dieser Serie auf die Xbox locken wird. Angeblich hat Microsoft Sony aber inzwischen einen 10Jahresvertrag für Call of Duty angeboten. Bisher scheint Sony aber darauf nicht reagiert zu haben. Es gibt auch Gerüchte, dass Sony den Deal zwischen Microsoft und Activision zur Gänze kippen will.

Am Tage der Bekanntgabe dieser Übernahme schoss die Aktie auf 86,90 USD nach oben. Seitdem fällt der Aktienkurs in einem Trendkanal ab. Dabei setzte der Wert inzwischen fast auf das log. 50 % Retracement der Aufwärtsbewegung ab Dezember 2021 zurück. Dieses Retracement liegt bei 70,00 USD.

Knapp darüber und in der Nähe der Unterkante des Abwärtstrendkanals läuft seit einigen Wochen ein kleiner Bodenbildungsversuch. Gestern kletterte der Wert an die Triggerlinie bei aktuell 74,90 USD. Zu einem Ausbruch kam es aber bisher nicht.

Rally möglich, wenn …

Gelingt der Activision-Aktie ein Ausbruch über 74,90 USD, dann könnte eine kurzfristige Aufwärtsbewegung in Richtung 79,00 USD einsetzen. Ein Ausbruch über die in diesem Bereich verlaufenden Trendlinien würde den Weg in Richtung des Übernahmeangebots bei 95,00 USD freimachen.

Sollte dieser Bodenbildungsversuch aber scheitern, dann könnte es zu einer weiteren Verkaufswelle kommen. Dabei könnte der Wert in Richtung 65,54 USD abfallen. Damit wäre der Kurssprung nach dem Übernahmeangebot komplett abverkauft.

Fazit: Die Kursentwicklung von Activision hängt weiterhin von Meldungen rund um das Übernahmeangebot ab. Charttechnisch bieten sich hier Chancen, falls es zu einem Ausbruch aus dem kleinen Boden käme.

Activision Blizzard - Aktie

