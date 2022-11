Microsoft: Eine Hürde weniger

Seit dem Spitzenwert von 340,67 US-Dollar aus November 2021 ist die Microsoft-Aktie zuletzt deutlich zurückgekommen und fiel dabei auf den EMA 200 sowie einen Wert von 213,43 US-Dollar zurück. Dort konnte eine temporäre Stabilisierung vollzogen werden, über einen untergeordneten Abwärtstrend verlaufend um 248,00 US-Dollar kam das Papier noch nicht vorbei. Allerdings stützt das 61,8 % Fibonacci-Retracement sichtlich, sodass an dieser Stelle bei weiterem Kaufinteresse durchaus ein Trendwechsel erfolgen könnte. Noch befindet sich ein potenzieller Boden allerdings im Aufbau.

Mögliche Trendwendestelle 61,8 % Fibo

Gelingt es in einem weiteren Schritt den kurzfristigen Abwärtstrend um 248,00 US-Dollar zu überwinden, könnte rasch der übergeordnete Abwärtstrend um 256,00 US-Dollar in den Fokus rücken. Aber erst oberhalb des 50-Wochen-Durchschnitts bei aktuell 263,45 US-Dollar dürfte ein Kaufsignal mit höherer Wahrscheinlichkeit einsetzen und könnte Kurspotenzial an 277,69 sowie darüber glatt 300,00 US-Dollar freisetzen. Ein Verbleib in der Spanne zwischen 213,43 US-Dollar und dem laufenden Abwärtstrend wäre dagegen als neutral zu bewerten. Größere Abschläge würden dagegen unterhalb der Jahrestiefs drohen.