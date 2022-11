MICROSOFT - Weiterer Aufwärtsschub in Vorbereitung

Microsoft Corp. - WKN: 870747 - ISIN: US5949181045 - Kurs: 242,050 $ (Nasdaq)

Die Microsoft-Aktie befindet sich seit ihrem Allzeithoch bei 349,67 USD in einer Abwärtsbewegung. Dabei deutete sich Anfang November mit dem Rückfall unter die untere Begrenzung sogar eine Beschleunigung der Abwärtsbewegung an. Aber nach einem Tief bei 213,43 USD wurde dieser Rückfall schnell wettgemacht.

Die Aktie erholte sich daraufhin zügig auf 247,99 USD. Dabei kam es zum Ausbruch über den Abwärtstrend seit August 2022. In den letzten Tagen konsolidierte der Wert oberhalb dieses Trends. Dabei behauptet er sich bisher deutlich über dem Aufwärtsgap vom 10. November zwischen 235,00 USD und 228,63 USD.

Weitere Kaufwelle in Kürze

Die Konsolidierung der letzten Tage macht einen bullischen Eindruck. Es sollte also noch ein weiterer Aufwärtsschub folgen. Dieser könnte die Microsoft-Aktie in Richtung 260,24 USD oder sogar 265,16 USD führen. Allerdings fehlt noch der Startschuss für diese Bewegung. Solange dieser fehlt, kann es zu einem Rückfall auf 235,00-234,17 USD kommen.

Kritisch für die Bullen wäre ein Rückfall unter das Gap vom 10. November, also unter 228,63 USD. In diesem Fall käme das Tief bei 213,43 USD schnell wieder in Reichweite.

Fazit: Die Microsoft-Aktie hat eine gute Chance auf einen zweiten Erholungsschub. Idealerweise startet dieser vom Bereich zwischen 235,00-234,17 USD aus. Eine Trendwende nach der einjährigen Abwärtsbewegung ergäbe sich damit aber noch nicht.

