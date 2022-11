EQS-News: ESPG AG: ESPG AG (European Science Park Group) platziert weitere unbesicherte Unternehmensanleihen

EQS-News: ESPG AG / Schlagwort(e): Anleihe

ESPG AG: ESPG AG (European Science Park Group) platziert weitere unbesicherte Unternehmensanleihen



23.11.2022 / 12:23 CET/CEST

ESPG emittiert weitere Abschnitte der Unternehmensanleihe an internationale, institutionelle Investoren

Vorstände Drews und Grosch zeichnen rd. 6,5 % der aktuellen Tranche Rückzahlung der ersten Mezzanine Darlehen für Ende November geplant

Neuausrichtung als ESPG AG abgeschlossen Die ESPG AG – European Science Park Group – hat eine weitere Tranche in Höhe von nominal EUR 3.055.000,00 ihrer Unternehmensanleihe 2018/2023, ISIN DE000A2NBY22, erfolgreich im Wege eines sog. „Tap“ privat platziert. Hauptzeichner waren internationale institutionelle und individuelle Investoren aus dem EURO-Raum sowie bereits mittelbar an der Gesellschaft beteiligte Aktionäre. Ferner haben sich die Vorstandsmitglieder Markus Drews und Daniel Grosch über ihre jeweiligen Vermögensverwaltungsgesellschaften mit rd. 6,5 % an dem Tap beteiligt. Daneben haben Herr Drews und Herr Grosch weitere Schuldverschreibungen der Unternehmensanleihe 2018/2023 auf dem Sekundärmarkt erworben und beabsichtigen, auch zukünftig Schuldverschreibungen am Sekundärmarkt hinzuzuerwerben.

Der Emissionspreis im Rahmen des Tap lag im Durchschnitt rd. 8 % unter dem Nominalbetrag. Der Abschlag war auch der kurzen Restlaufzeit der Unternehmensanleihe 2018/2023 geschuldet und fiel gegenüber vergleichbaren Platzierungen direkter Mitbewerber am Markt wesentlich geringer aus.

Wie bereits angekündigt wird die ESPG die Erlöse aus dem Tap u.a. dazu nutzen, ihre Finanzierungsstruktur weiter zu stärken und höher verzinsliche Darlehen zurückzuzahlen. ESPG hat in diesem Zusammenhang zusätzliche Mittel aus dem Aktionariat zugesagt bekommen, die im Ergebnis zu einem weiteren Abbau der Fremdverbindlichkeiten führen und das Eigenkapital stärken.

Vorstandsmitglied Markus Drews ergänzt: „Daniel Grosch und ich haben sehr gerne an dem Tap teilgenommen. Mit der neuen Aktionärskulisse und dem aktuellen Abschlag zum Nominalwert war die Rendite für uns hoch attraktiv. Im Rahmen der ESPG-Finanzierungsstrategie werden wir uns nunmehr verstärkt auf Eigenkapital konzentrieren um den LTV nachhaltig zu senken. Dies werden wir auch bei weiteren Akquisitionen zeigen an deren Abschluss wir konkret arbeiten.“

„Ziel der Aktionäre ist es in sehr kurzer Zeit den Verschuldungsgrad substantiell zu reduzieren und das Unternehmen durch weiteres Wachstum und eine starke operative Performance erfolgreich zu positionieren; wir haben diesbezüglich die ersten Themen bereits abgeschlossen und werden weiterhin zügig voranschreiten“, stellt Ralf Nöcker, CEO der ESPG, abschließend fest.



Über ESPG

Die European Science Park Group (ESPG) ist ein auf Science Parks spezialisiertes Immobilienunternehmen. Der Fokus der Gesellschaft liegt auf dem Aufbau von Wissenschaftsparks, überwiegend geprägt von Mietern aus Zukunftsbranchen wie Biowissenschaften, grüne Technologien oder digitale Transformation, die von der Nähe zueinander und der direkten Nachbarschaft zu Universitäten, Kliniken oder Forschungsstandorten profitieren. Das Portfolio der ESPG umfasst europaweit bereits 16 Wissenschaftsparks mit einer Gesamtfläche von 126.000 Quadratmetern und einem Bilanzwert von 240 Millionen Euro. Die Standorte in der Regel außerhalb der Metropolen angesiedelt und zwar in Gebieten, die als Wissenschaftscluster gelten oder eine hohe Konzentration innovativer Unternehmen aufweisen.



