META PLATFORMS - Lässt der Markt Zuckerbergs Aktie wieder fallen?

Meta Platforms Inc - WKN: A1JWVX - ISIN: US30303M1027 - Kurs: 111,940 $ (Nasdaq)

Nach dem schwachen Quartalsbericht Ende Oktober brach die Meta-Aktie in ihrem ohnehin steilen Abwärtstrend umgehend weitere 25 % ein und fiel auf 96,38 USD. In den folgenden Tagen setzte sich der Abwärtstrend fort und erreichte in der Spitze das erste von zwei großen mittelfristigen Abwärtsziel bei 91,00 USD. Mit einem Tief bei 88,09 USD endete dieser Verkaufsimpuls vorerst und die Aktie legte eine dynamische Erholung aufs Parkett, die bis 118,74 USD führte und damit fast das Abwärtsgap vom 27. Oktober schloss.

Seither vollzieht Meta eine an sich bullische, flaggenförmige Korrektur, die nochmals in Richtung 118,74 und darüber bis an den Bereich von 123,02 USD führen dürfte. An dieser Stelle, dem Tief des Jahres 2018, wäre das Aufwärtspotenzial dieser Erholungsphase kurzfristig erschöpft und ein weiterer Rückfall in Richtung 108,00 - 112,00 USD zu erwarten. Zu einer übergeordneten Trendwende käme es aktuell ohnehin erst bei Kursen über 138,35 USD.

Wird dagegen die Unterstützung bei 104,11 USD ein weiteres Mal unterschritten, dürfte aus der kurzen Korrektur eine erneute Abwärtstrendbewegung in Richtung des Kursziel 91,00 USD entstehen. Darunter könnte die Aktie sogar an das Kursziel bei 84,00 USD und später an die zentrale langfristige Ziel- und Unterstützungsmarke bei 72,59 USD abverkauft werden.

Meta Platforms Chartanalyse (Tageschart)

Für Sie war dieser Beitrag interessant? Kennen Sie sich auch schon mit Zig-Zags, Triangles und Flats aus? Wie wäre es mit zwei Schnupperwochen mit dem bekanntesten Elliott-Wellen-Spezialist im deutschsprachigen Raum? Testen Sie jetzt 14 Tage lang den Premium-Service Elliott-Wellen-Trading mit André Tiedje Hinzu kommen exklusive Live-Trading-Webinare, bei denen Sie André Tiedje bei seiner legendären, eigens entwickelten Strategie über die Schulter schauen können.

Mehr zu Elliott-Wellen-Trading mit André Tiedje

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)