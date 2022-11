SIEMENS - Bald am Allzeithoch?

Siemens AG - WKN: 723610 - ISIN: DE0007236101 - Kurs: 130,680 € (XETRA)

Die Siemens-Aktie markierte am 05. Januar 2022 ihr aktuelles Allzeithoch bei 157,96 EUR. Danach schwenkte die Aktie in eine Korrektur ein, welche sie am 05. Juli 2022 auf ein tief bei 93,67 EUR führte. Damit fiel sie knapp unter das log. 50 % Retracement der Aufwärtsbewegung ab März 2020.

Anschließend bildete der Wert eine Bodenformation, die er am 07. November mit dem Ausbruch über 112,70 EUR vollendete. Dies war der Startschuss für eine schnelle Rally auf 132,90 EUR und damit über den Widerstand bei 126,64 EUR. Aktuell konsolidiert die Aktie oberhalb dieser Marke. Sie dringt dabei bisher nicht in das Aufwärtsgap vom 17. November zwischen 123,30 EUR und 127,10 EUR ein.

Kaufwelle kann weitergehen

Die aktuelle Konsolidierung kann sich noch über einige Tage erstrecken. Solange die Aktie dabei nicht unter das Aufwärtsgap vom 17. November abfällt, hat sie gute Chancen, die Rally der letzten Wochen fortzusetzen. Mittelfristig wäre sogar ein Anstieg an das Allzeithoch möglich.

Sollte die Aktie allerdings unter 123,30 EUR abfallen, dann könnte es zu größeren Gewinnmitnahmen kommen. In diesem Fall wäre mit einer Abwärtsbewegung in Richtung 122,70 EUR und damit auf die Nackenlinie der Bodenformation zu rechnen.

Fazit: Die Rally der Siemens-Aktie ist zwar bereits weit fortgeschritten. Aber nach einer mehrtägigen Konsolidierung hätte sie noch weiteres Potenzial, im Optimalfall sogar an das Allzeithoch.

