EQS-News: hep schließt 21,4-MWp-Großprojekt in den USA an das Netz an

24.11.2022 / 10:52 CET/CEST

hep schließt 21,4-MWp-Großprojekt in den USA an das Netz an



Güglingen, 24. November 2022 – Die hep-Gruppe setzt ihre erfolgreiche internationale Solarprojektentwicklung konsequent fort. Der baden-württembergische Photovoltaik-Experte schließt ein weiteres Großprojekt in den USA an das Netz an, den Solarpark Depot Solar Center LLC. Der Solarpark ist insgesamt über 60 Hektar groß und liegt im Bundesstaat Virginia. Der Park wurde von der hep-Gruppe geplant, gebaut und wird nun langfristig betrieben. Die mehr als 50.000 verbauten Solarpanels erzeugen insgesamt 21,4 MWp Solarstrom, was genug Energie ist, um ca. 2.600 Haushalte zu versorgen. Mit hep bleibt die Wertschöpfung in einer Hand Von der Finanzierung über die Projektentwicklung, den Bau bis hin zu Wartung und Betrieb – hep übernimmt alle Leistungen rund um den Solarpark „Depot“. Finanzierung, Projektentwicklung und Projektmanagement werden vom deutschen Hauptsitz des Unternehmens aus gesteuert. Den Bau des Solarparks hat das erfahrene US-Solarbauunternehmen hep Petra übernommen, an dem hep mehrheitlich beteiligt ist. hep Petra wird den Park auch während des Betriebs betreuen und alle Wartungs- und Pflegemaßnahmen übernehmen. Verlässlicher Partner Damit der Park so effizient wie möglich Strom produziert, wird er wie alle anderen neu errichteten Solarparks an das hep-eigene Monitoring-System angeschlossen und kann von allen Unternehmensstandorten rund um die Uhr überwacht werden. So entstehen aus dem Zusammenspiel von moderner Fernüberwachung mit umfassender Erfahrung eine hohe Kosteneffizienz und Anlagenverfügbarkeit. hep hat sich durch einen Stromabnahmevertrag für die nächsten 20 Jahre attraktive Einnahmen für den produzierten Solarstrom gesichert. Im Gegenzug erhält der lokale Netzbetreiber Strom zu festen Preisen. Nachhaltig aufgestellt Das Geschäftsmodell von hep ist auf das globale Nachhaltigkeitsziel „Ausbau der erneuerbaren Energien und Reduktion der Treibhausgasemissionen“ ausgerichtet. Allein im Jahr 2021 haben hep-Solarparks weltweit rund 66.534 Megawattstunden Solarstrom produziert. hep plant zudem, seine geografische Ausrichtung weiter zu diversifizieren. So sollen neben den bestehenden Märkten USA, Kanada, Deutschland und Japan im vierten Quartal 2022 auch in einem weiteren europäischen Land Projektentwicklungsleistungen begonnen werden. Informationen zur Geschäftsentwicklung der hep-gruppe können dem Halbjahresfinanzbericht 2022 und dem Konzernabschluss 2021 entnommen werden, die auf der Unternehmenswebseite www.hep.global in der Rubrik Unternehmen/Green Bond/Berichte & Dokumente verfügbar sind. Mit hep verantwortungsvoll investieren Der baden-württembergische Spezialist für Solarparks und Solarinvestments verfügt über eine langjährige Markterfahrung sowie über umfangreiche Expertise in Konzeption und Management von Sachwertinvestitionen und alternativen Investmentfonds. Vertrauen, Verantwortung und Transparenz sind seit jeher Kern des Handelns. Seit 2008 entwickelt, baut und betreibt hep weltweit Solarparks und bietet Beteiligungen mit unterschiedlichen Laufzeiten und Rendite-Risiko-Profilen. Zurzeit arbeitet das Unternehmen an einem nachhaltigen Fonds nach Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung, dessen wirtschaftliche Tätigkeit im Einklang mit der Taxonomieverordnung steht.

Pressekontakt: Thomas Nolte

hep global Gmbh

Römerstraße 3

D-74363 Güglingen Tel.: +49 7135 93446-709

E-Mail: presse@hep.global

www.hep.global

