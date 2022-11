IBM - Ja, was passiert denn da?

Int. Business Machines (IBM) - WKN: 851399 - ISIN: US4592001014 - Kurs: 148,750 $ (NYSE)

Die IBM-Aktie markierte im März 2013 ihr aktuelles Allzeithoch bei 215,90 USD. Nach diesem Hoch startete eine Abwärtsbewegung, welche im März 2020 zu einem Tief bei 90,56 USD führte.

Anschließend erholte sich der Wert zwar deutlich, aber der langfristige Abwärtstrend seit dem Rekordhoch war im Juni 2021 und im Juni 2022 eine zu hohe Hürde.

Seit Oktober 2022 nach einem Test der Unterstützung bei 114,56 USD läuft eine kurzfristige und steile Rally. Diese Rally führte die Aktie über den langfristigen Abwärtstrend und über das Hoch aus dem Juni 2022.

Kann man jetzt einsteigen?

Der Trendbruch stellt ein wichtiges mittelfristiges Kaufsignal dar. Allerdings ist die Rally der letzten Wochen so steil, dass sie kaum durchgehalten werden kann. Die Aktie ist zumindest auf Tagesbasis bereits wieder deutlich überkauft.

Kurzfristig kann die Rally noch zu Gewinnen bis an den Widerstand bei 158,75 USD führen. Spätestens dort sollte aber ein Pullback an den gebrochenen langfristigen Abwärtstrend einsetzen. Dies er könnte zu Verlusten gen 140 USD führen. Dort böte sich dann für einen mittelfristigen Einstieg eine gute Chance. Denn falls die Aktie tatsächlich an diesem Trend nach oben dreht, dann wäre ein Anstieg gen 182,79 USD möglich.

Ein Rückfall unter das log. 38,2 % Retracement der Aufwärtsbewegung ab Oktober 2022 bei 136,02 USD wäre ein Rückschlag für die Bullen. Denn in diesem Fall könnte es zu Abgaben gen 127,81 USD oder sogar 115,55-114,56 USD kommen.

Fazit: Das Chartbild der IBM-Aktie hat sich zuletzt substantiell verbessert. Aber aufgrund der steilen Rally der letzten Wochen ist ein prozyklisches Hinterherspringen eher weniger sinnvoll. Nach einer mehrtägigen oder sogar mehrwöchigen Konsolidierung sähe das deutlich anders aus.

