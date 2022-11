EQS-Adhoc: Vitruvia Medical AG: Emission 6.00% Wandelanleihe 2022-2025

EQS-Ad-hoc: Vitruvia Medical AG / Schlagwort(e): Finanzierung

Wandelanleihe Vitruvia Medical AG («Private Placement») 6.00% 2022-2025 Die Vitruvia Medical AG hat per Beschluss des Verwaltungsrates beschlossen, eine Wandelanleihe («Private Placement») über CHF 2,2 Millionen zum Zinssatz von 6.00% p.a. und einer Laufzeit von 3 Jahren zu emittieren. Der Emissionspreis ist auf 100% festgelegt und der Wandelpreis beträgt EUR 2.50 und ist wandelbar in Namenaktien der Vitruvia Medical AG. Die Mittel werden zur Finanzierung von bestehenden Projekten (LT technologies GmbH & Co. KG), Akquisitionen (Neuaufbau des Beteiligungsportfolios) sowie für die allgemeine Unternehmensfinanzierung verwendet. Anglikon, 26. November 2022 Vitruvia Medical AG Verwaltungsrat 26.11.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

