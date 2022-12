Aktionäre von Stabilus erhalten höhere Dividende

Der Auto- und Industriezulieferer Stabilus SE (ISIN: DE000STAB1L8) will für das Geschäftsjahr 2022 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1,75 Euro je Aktie vorschlagen, wie am Donnerstagabend gemeldet wurde. Damit wird die Dividende um 50 Eurocent oder umgerechnet 40 Prozent angehoben (Vorjahr: 1,25 Euro).

Beim derzeitigen Aktienkurs von 62,25 Euro und unter Zugrundelegung der geplanten Dividende liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 2,81 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 15. Februar 2023 statt. Bezogen auf das den Anteilseignern zuzurechnende Konzernnettoergebnis würde die Ausschüttungsquote etwa 42 Prozent betragen und damit über der von der Stabilus SE angestrebten Ausschüttungsquote von 20 Prozent bis 40 Prozent des Konzernnettoergebnisses liegen.

Im Geschäftsjahr 2022, das am 30. September abgelaufen ist, erzielte der Konzern nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von 1,12 Mrd. Euro, nach 937,7 Mio. Euro im Vorjahr (+19,0 Prozent organisch), sowie ein bereinigtes EBIT von 156,2 Mio. Euro (2021: 135,0 Mio. Euro). Der Gewinn lag bei 104,3 Mio. Euro (2021: 73,8 Mio. Euro). Die finalen Zahlen sowie der Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2022 werden am 9. Dezember 2022 veröffentlicht.

Stabilus ist ein Hersteller von Gasfedern und hydraulischen Dämpfern in unterschiedlichen Branchen, wie der Automobilindustrie und Bürostuhlproduktion, Möbeltechnik oder Medizintechnik. Stabilus wurde 1934 gegründet. Der Börsengang erfolgte im Mai 2014 zu einem Emissionspreis von 21,50 Euro. Die Aktie ist im MDAX notiert.

Redaktion MyDividends.de