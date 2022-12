NEMETSCHEK - Kurssprung nach Bestätigung des positiven Wachstumstrends

Nemetschek SE - WKN: 645290 - ISIN: DE0006452907 - Kurs: 49,060 € (XETRA)

Zwar werde die Umstellung auf Abomodelle und Cloudangebote, sowie die allgemein schwierige konjunkturelle Lage der Baubranche für sinkende Margen im kommenden Jahr sorgen. Doch das mittelfristige Umsatz- und Ergebniswachstum dürfte laut Vorstandschef Padrines auf weiterhin hohem Niveau bleiben. Zudem sind Zukäufe in Zukunft geplant (Quelle: stock3.com/news/live ).

Sogar bullische Trendwende möglich

Die Aktie von Nemetschek springt nach diesen Aussagen rund 6 % an und überwindet die 49,00-EUR-Marke. Damit bricht der Wert gleichzeitig aus einem Konsolidierungsdreieck aus, das seit Anfang Oktober ausgebildet wurde. Es ergibt sich jetzt sogar die Chance auf eine Trendwende, da diese Formation im Bereich der Zielmarke bei 47,03 EUR und der Unterstützung bei 47,40 EUR aufgetreten war und damit zeigt, dass seitens der Bullen in den letzten Wochen der Versuch unternommen wurde, den übergeordneten Abwärtstrend an diesem Ziel- und Unterstützungscluster abzubremsen und zu kontern - und dies offensichtlich mit Erfolg.

Eine zentrale Hürde auf dem Weg nach Norden

Sollte die Aktie jetzt auch über das Zwischenhoch bei 49,90 EUR ausbrechen, wäre das nächste Kaufsignal aktiviert. Die große Herausforderung für die Käufer wartet allerdings beim Widerstandsgebiet von 52,66 bis 53,40 EUR. Darüber wäre eine Trendwende erfolgreich abgeschlossen und mit einer Kaufwelle in Richtung 60,00 EUR und darüber an ein Zwischenhoch aus dem August bei 64,58 EUR zu rechnen.

Sollte es den Bullen dagegen nicht gelingen, das aktuelle Niveau zu halten, wäre ein Schließen des Gaps von heute Morgen zunächst unproblematisch. Allerdings sollte die Aktien nicht mehr unter 45,50 EUR fallen, da sonst ein weiterer Test des Tiefs bei 42,78 EUR und ggf. sogar eine Fortsetzung des Abwärtstrends drohen würden.

Nemetschek Chartanalyse (Tageschart)

