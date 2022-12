Ist das Scheitern, Roku-Aktie?

Die Roku-Aktie (WKN: A2DW4X) besitzt, wie so manche andere Growth-Aktie, eine wirklich miese Kursperformance. Ausgehend von den Rekordhochs hat sich der Börsenwert so ca. geachtelt. Ein tiefer Fall für eine einst hoch fliegende Aktie, bei der sich Analysten mit ihren Kurszielen überschlagen haben.

Allerdings sind makroökonomischer Gegenwind und ein, zwei unternehmensorientierte Baustellen wie ein rückläufiges Hardware-Segment sowie ein zyklischer Werbemarkt im Moment genug für eine Neubewertung. Inzwischen liegt auch das Kurs-Umsatz-Verhältnis lediglich bei einem Wert von über 3.

Ein Analyst hat sich die Roku-Aktie jetzt erneut angesehen. Sein Fazit klingt ein wenig so, als würde die Investitionsthese scheitern. Überprüfen wir das im Folgenden einmal.

Roku-Aktie: Sieht das etwa nach Scheitern aus?

Es ist ein Analyst aus dem Hause KeyBanc, der sich kritisch zur Roku-Aktie äußerte. Es hat unterm Strich ein Herabsenken des Ratings gegeben ohne konkretes Kursziel. Zuvor lag es bei 74 US-Dollar, was jedoch auch alles andere als optimistisch gewesen ist.

Inhaltlich verweist der besagte Analyst darauf, dass Roku viele Erwartungen nicht erfüllt habe. Primär ein überproportionales Wachstum im Connected-TV-Bereich. Auch sei die Plattform kein Must-Have-Partner für Medienkunden geworden. Das Unternehmen ist offenbar für den Analysten nicht der Gatekeeper geworden, den viele sehr schnell kommen sahen.

Auch das teilweise rückläufige und nicht profitable Geschäft sei ein Faktor, der zu einer weiterhin durchwachsenen Performance führen könne. Die Roku-Aktie ist für den Analysten daher kein guter Stock-Pick im Moment.

Schwierige Zeit? Ja, aber Wachstum an wichtigen Stellen

Vieles von dem, was der Analyst zur Roku-Aktie sagt, ist nicht falsch. Im Moment erfüllt der Streaming-Gatekeeper nicht die Erwartungen. Das Wachstum fällt schwächer aus, Profitabilität ist immer noch nicht in Sicht. Auch im Hardware-Segment läuft es nicht rund und das digitale Werbegeschäft und dessen Zyklizität bilden jetzt ein Rückschlagspotenzial. So weit, so richtig.

Trotzdem sollten wir auch nicht ausklammern, dass es bei dem Streaming-Unternehmen in sehr wesentlichen Kennzahlen Zuwächse gibt. Obwohl das Zahlenwerk für das dritte Jahresviertel sehr durchwachsen gewesen ist, stiegen die Nutzerbasis und die Anzahl gestreamter Stunden. Mit 65,4 Mio. aktiver Accounts liegen wir im Jahresvergleich noch 16 % im Plus und die Anzahl der Streaming-Stunden kletterte um 21 % auf 21,9 Mrd. Das bedeutet, dass für die Verbraucher die Plattform weiterhin ein erster guter Anlaufpunkt ist.

Roku besitzt sowohl im Hardware- als auch im Plattform-Segment im US-Markt außerdem eine solide Wettbewerbsposition. Insofern mögen die finanziellen Kennzahlen derzeit nicht so recht passen. Unternehmensorientiert gibt es jedoch gute Fortschritte, die nicht unbedingt eine scheiternde Investitionsthese nahelegen.

Der Artikel Ist das Scheitern, Roku-Aktie? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Roku. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Roku.

Motley Fool Deutschland 2022