Aktionäre von AES erhalten höhere Dividende

Der amerikanische Energiekonzern AES Corporation (ISIN: US00130H1059, NYSE: AES) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,1659 US-Dollar je Aktie ausschütten. Damit erhöht das Unternehmen die Dividendenausschüttung im Vergleich zum Vorquartal (0,1580 US-Dollar) um 5 Prozent. Die Auszahlung für das erste Quartal 2023 erfolgt am 15. Februar 2023. Record day ist der 1. Februar 2023.

Auf ein Jahr hochgerechnet schüttet AES 0,6636 US-Dollar je Aktie aus. Somit errechnet sich basierend auf dem aktuellen Börsenkurs von 28,67 US-Dollar (Stand: 2. Dezember 2022) eine Dividendenrendite von 2,32 Prozent.

Der Firmensitz von AES befindet sich in Arlington im US-Bundesstaat Virginia. In den ersten 9 Monaten (30. September 2022) des Fiskaljahres 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von 9,56 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 8,37 Mrd. US-Dollar), wie am 4. November 2022 berichtet wurde. Dabei stand ein Ertrag von 357 Mio. US-Dollar nach einem Ertrag von 223 Mio. US-Dollar im Vorjahr in den Büchern.

Seit Jahresbeginn 2022 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 17,98 Prozent im Plus und die Marktkapitalisierung beträgt 19,15 Mrd. US-Dollar (Stand: 2. Dezember 2022).

Redaktion MyDividends.de