DOCUSIGN - Nächster Halt: Allzeittief?

Docusign Inc - WKN: A2JHLZ - ISIN: US2561631068 - Kurs: 44,930 $ (Nasdaq)

Es gibt Tech-Aktien, die nach dem Katastrophenjahr bereits wieder ansprechend bewertet sind. Dann gibt es Cloudaktien, deren Bewertung immer noch jenseits von Gut und Böse ist. Und dann gibt es Aktien wie die von Docusign, die ich irgendwo dazwischen einordnen würde. Zuletzt sah ich mir den Wert fundamental wie charttechnisch im September an. Und bewertete ihn immer noch als teuer. Wie sieht es aktuell aus?

Die Marktkapitalisierung beläuft sich auch aktuell immer noch auf 9,35 Mrd. USD. Für das im Januar 2023 endende Geschäftsjahr erwarten Analysten einen Gewinnrückgang auf 1,66 USD je Aktie und einen Umsatz von 2,48 Mrd. USD. 2023/24 sollen die Erlöse sich auf 2,73 Mrd. USD verbessern und der Gewinn um gut 13 % auf 1,88 USD je Aktie zulegen. Demnach errechnen sich KUVs von 3,8 und 3,4 und KGVs von 27 und 24 für die Aktie. Erst ab 2025/26 erwarten Analysten wieder eine Beschleunigung des Wachstums.

Günstig ist anders

Docusign verdient Geld. Der operative Cashflow dürfte sich in diesem Jahr auf gut 440 Mio. USD belaufen. Damit ergibt sich ein Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) von 21. Es wird also schnell klar, dass von einem Schnäppchen hier immer noch keine Rede sein kann. Vielmehr haben sich die Multiplen inzwischen "normalen Verhältnissen" angenähert. Geht man perspektivisch davon aus, dass Docusign es einmal auf 1 Mrd. USD Free Cashflow bringen kann, könnte die Marktkapitalisierung sich wieder in Richtung 20 Mrd. USD bewegen, was Kursen um die 100 USD entsprechen würde. Wohlgemerkt auf Sicht von Jahren. Alles andere wäre meiner Ansicht nach eher Träumerei. Das Allzeithoch der Aktie liegt bei knapp 315 USD.

Charttechnisch weiter fragil

Aus charttechnischer Sicht bleibt es dabei, dass die Aktie nicht gut aussieht. Erst in der Vorwoche scheiterte sie wieder am EMA50. Der kleine Aufwärtstrend seit dem Novembertief droht schon wieder zu brechen. Unter 43,25 und verstärkt unter 39,57 USD wäre das Allzeittief bei 35,06 USD das nächste Ziel.

Ein Bruch des Abwärtstrends seit August wäre dagegen ein positives Signal. In diesem Fall könnte die Aktie wieder Kurse zwischen 56 und knapp 60 USD ansteuern.

Fazit: Die Docusign-Aktie wird erst wieder zunehmend attraktiv, sollte sich eine Wachstumsbeschleunigung einstellen. Wachstumsraten zwischen 10 und 15 % erlauben kaum eine höhere Bewertung, zumindest nicht auf Dauer.

Jahr 2021/22 2022/23e* 2023/24e* Umsatz in Mrd. USD 2,11 2,48 2,73 Ergebnis je Aktie in USD 1,98 1,66 1,88 Gewinnwachstum -16,16 % 13,25 % KGV 23 27 24 KUV 4,4 3,8 3,4 PEG neg. 1,8 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Docusign-Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)