IRW-News: Fission 3.0 Corp.: Fission 3.0 kündigt Privatplatzierung über $5 Mio. CAD mit einem Aufschlag von 45% auf den Marktpreis an

Kelowna, BC - 5. Dezember 2022 - Fission 3.0 Corp. (Fission 3.0 oder das Unternehmen) (TSXV: FUU - WKN: A2JK3N - FRA: 2F3A) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Red Cloud Securities Inc. als Konsortialführer und alleinigem Bookrunner im Namen eines Konsortiums von Konsortialführern (gemeinsam die Konsortialführer") einen Vertrag abgeschlossen hat, gemäß dem das Unternehmen zugestimmt hat, den Konsortialführern 11.904.762 Flow-Through-Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine FT-Aktie") zu einem Preis von 0,42 C$ pro FT-Aktie (der Angebotspreis") für einen Bruttoerlös von 5.000.000 C$ (das übernommene Angebot") zu verkaufen.

Das Unternehmen wird den Konsortialbanken eine Option einräumen, die bis zu 48 Stunden vor dem Abschlussdatum (wie unten definiert) ausgeübt werden kann, um bis zu 2.380.952 zusätzliche FT-Aktien (die "Mehrzuteilungsaktien") zum Angebotspreis für einen zusätzlichen Bruttoerlös von bis zu C$1.000.000 zu erwerben (die "Mehrzuteilungsoption" und zusammen mit dem übernommenen Angebot das "Angebot").

Das Unternehmen hat das Recht, eine Liste von Zeichnern aufzunehmen, die bis zu 2.380.952 FT-Aktien zum Angebotspreis für einen Bruttoerlös von bis zu 1.000.000 C$ im Rahmen des Angebots erwerben können (die "President's List"). Die President's List wird im Rahmen der Mehrzuteilungsoption zugeteilt, und zur größeren Sicherheit werden alle Käufer im Rahmen der Mehrzuteilungsoption Mehrzuteilungsaktien zu den Bedingungen des Angebots und vorbehaltlich bestimmter Weiterverkaufsbeschränkungen, wie unten beschrieben, erhalten.

Die FT-Aktien mit Ausnahme der Mehrzuteilungsaktien werden im Rahmen der Ausnahme für börsennotierte Emittenten" gemäß National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions" in allen Provinzen Kanadas mit Ausnahme von Quebec (die Verkaufsjurisdiktionen") angeboten. Es wird davon ausgegangen, dass die FT-Aktien mit Ausnahme der Mehrzuteilungsaktien gemäß der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung sofort frei handelbar sind, wenn sie an Käufer mit Wohnsitz in Kanada verkauft werden. Die Mehrzuteilungsaktien werden im Rahmen der Ausnahmeregelungen für "zugelassene Anleger" und "Mindestanlagebetrag" gemäß National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions in den Verkaufsjurisdiktionen angeboten. Die Mehrzuteilungsaktien unterliegen in Kanada einer Sperrfrist, die an dem Tag endet, der vier Monate plus einen Tag nach Abschluss des Angebots liegt, wie in Unterabschnitt 2.5(2) des Multilateral Instrument 45-102 - Resale of Securities definiert.

Das Angebot wird voraussichtlich am 21. Dezember 2022 abgeschlossen (das "Abschlussdatum"). Das Unternehmen wird den Konsortialführern eine Barprovision in Höhe von 6,0 % des Bruttoerlöses aus dem Angebot (die "Konsortialführerprovision") zahlen. Darüber hinaus wird das Unternehmen an die Konsortialbanken Optionsscheine des Unternehmens (die "Broker-Warrants") ausgeben, die für einen Zeitraum von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum ausübbar sind, um insgesamt jene Anzahl an Stammaktien des Unternehmens zu erwerben, die 6,0 % der Anzahl an FT-Aktien entspricht, die im Rahmen des Angebots zu einem Ausübungspreis von 0,42 C$ pro FT-Aktie verkauft wurden.

Alle FT-Aktien, die an Käufer im Rahmen der President's List verkauft werden, unterliegen einer reduzierten Underwriters' Commission von 3,0 % und jener Anzahl an Broker Warrants, die 3,0 % der Anzahl der FT-Aktien entspricht, die an Käufer im Rahmen der President's List verkauft werden.

Die Erlöse aus dem Angebot werden vom Unternehmen zur Finanzierung der Exploration der Projekte des Unternehmens im Athabasca-Becken verwendet.

Es gibt ein Angebotsdokument im Zusammenhang mit dem Angebot, das unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.com und auf der Website des Unternehmens unter www.fission3corp.com abgerufen werden kann. Potenzielle Investoren sollten dieses Angebotsdokument lesen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen.

Über Fission 3.0 Corp.

Fission 3.0 Corp. ist ein kanadisches Rohstoffunternehmen, das sich auf den strategischen Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Urangrundstücken spezialisiert hat und seinen Hauptsitz in Kelowna, British Columbia, hat. Die Stammaktien sind an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol FUU" notiert und werden an der OTCQB unter dem Symbol FISOF" gehandelt.

Im Namen des Boards

Dev Randhawa

Chief Executive Officer

ir@fission3corp.com

www.fission3corp.com

+1 778 484-8030

Zukunftsgerichtete Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen über zukünftige Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Projektionen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen, einschließlich Aussagen über die Eignung der Grundstücke für die Bergbauexploration, zukünftige Zahlungen, die Emission von Aktien und Arbeitsverpflichtungen sowie den Abschluss eines endgültigen Optionsabkommens bezüglich der Grundstücke, sind "zukunftsgerichtete Aussagen". Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens wider, die auf den ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich jener, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben werden, was dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

Rechtliche Warnhinweise:

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen im Sinne der kanadischen Gesetzgebung "vorausschauende Informationen" dar. Im Allgemeinen können diese auf die Zukunft gerichteten Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "nicht antizipiert" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen identifiziert werden oder sagen aus, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "werden", "eintreten", "erreicht werden" oder "das Potenzial dazu haben". Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen können Aussagen über die zukünftige betriebliche oder finanzielle Leistung von Fission 3.0 Corp. enthalten, die bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten beinhalten, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Resultate können erheblich von dem abweichen, was in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder prognostiziert wird. Solche Aussagen sind in ihrer Gesamtheit durch die inhärenten Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit zukünftigen Erwartungen eingeschränkt. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen, gehören die folgenden: Marktbedingungen und andere Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit in unseren Berichten aufgeführt werden, die bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden auf SEDAR unter www.sedar.com veröffentlicht werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und Fission 3 Corp. lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich vorgesehen.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

