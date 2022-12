PSI SOFTWARE - Wird ein Kaufsignal vorbereitet?

PSI Software AG - WKN: A0Z1JH - ISIN: DE000A0Z1JH9 - Kurs: 22,950 € (XETRA)

Nach der starken Rallybewegung aus 2020 und 2021 kam es in diesem Jahr zu starken Verlusten bei der PSI-Software -Aktie. Über die fundamentale Entwicklung in diesem Jahr hatte kürzlich Kollege Reinhard Hock ausführlich in diesem Artikel berichtet. Bis an den Unterstützungsbereich bei 18,85 EUR wurde das Papier bis Ende September abverkauft, dort startete eine Kurserholung. Der Anstieg wird momentan korrigiert, wobei der Wert wieder an der Abwärtstrendlinie steht. Ein klares Signal für die Käufer fehlt hier noch.

Käufer müssten jetzt Stärke zeigen

Die Kursmuster sind konstruktiv, eine weitere Erholungswelle könnte folgen - wenn die Abwärtstrendlinie geknackt wird. Ein Anstieg über 23,50 EUR per Tagesschlusskurs könnte eine Aufwärtsbewegung bis 27,30 - 27,60 EUR einleiten. Oberhalb davon liegen bei 31,60 und 43,10 EUR die nächsten charttechnischen Hürden.

Scheitert der Wert allerdings an der Abwärtstrendlinie und fällt anschließend unter 20,70 EUR per Tagesschlusskurs zurück, könnten die Bären wieder übernehmen. Ein Test der Jahrestiefs wird dann denkbar.

Fazit: Es läuft ein solider Trendwendeversuch bei der Aktie. Die jetzt attackierte Abwärtstrendlinie wäre die erste Hürde auf dem Weg zu einem kleinen Kaufsignal.

PSI Software Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)