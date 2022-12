Cracker Barrel zahlt eine stabile Dividende an die Investoren

Die amerikanische Restaurantkette Cracker Barrel Old Country Store Inc. (ISIN: US22410J1060, NASDAQ: CBRL) wird am 31. Januar 2023 eine konstante Quartalsdividende in Höhe von 1,30 US-Dollar je Aktie an die Aktionäre ausbezahlen (Record day ist der 13. Januar 2023), wie am Montag mitgeteilt wurde.

Auf das Jahr hochgerechnet liegt die Gesamtauszahlung bei 5,20 US-Dollar. Beim aktuellen Börsenkurs von 96,47 US-Dollar (Stand: 5. Dezember 2022) beträgt die Dividendenrendite somit 5,39 Prozent. Im August 2021 nahm der Konzern die Zahlung einer Dividende (1,00 US-Dollar) wieder auf, nachdem diese im September 2020 (letzte Zahlung 1,30 US-Dollar) ausgesetzt wurde. Im September 2021 wurde die Dividende wieder auf 1,30 US-Dollar erhöht.

Im ersten Quartal (28. Oktober) des Fiskaljahres 2023 erzielte Cracker Barrel einen Umsatz von 839,52 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 784,93 Mio. US-Dollar), wie ebenfalls am 5. Dezember 2022 berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 17,13 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 33,38 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Cracker Barrel ist eine Restaurantkette mit Country Store. In den Läden werden Artikel im Landhaus-Stil angeboten. Die Küche bietet amerikanisches Essen. Insgesamt werden derzeit rund 660 Läden betrieben.

Seit Jahresbeginn 2022 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 25,01 Prozent im Minus und die Marktkapitalisierung beträgt 2,19 Mrd. US-Dollar (Stand: 5. Dezember 2022).

Redaktion MyDividends.de