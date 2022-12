EQS-News: BEX Mauritius Block Exchange erhält die weltweit erste Security-Token-Trading-Lizenz der Financial Services Commission (FSC) Mauritius

Emittent / Herausgeber: BEX Mauritius Block Exchange / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain

BEX Mauritius Block Exchange erhält die weltweit erste Security-Token-Trading-Lizenz der Financial Services Commission (FSC) Mauritius



Der Verwaltungsratspräsident und CEO von BEX Pascal Niedermann mit dem CEO Dhanesswurnath Vikas Thakoor von FSC in Cyber City, Mauritius, im November 2022 [Cyber City, 06.12.2022] BEX Mauritius Block Exchange („BEX“) hat heute bekanntgegeben, von der Financial Services Commission (FSC) in Mauritius, die allererste Lizenz für eine Wertpapier-Token-Handelsplattform, gemäss dem mauritischen Securities Act von 2005, erhalten zu haben, um eine Wertpapier-Token-Handelsplattform zu betreiben. BEX Mauritius Block Exchange ist die weltweit erste regulierte und operativ tätige Wertpapier-Token-Handelsplattform, die Privatpersonen und Emittenten aus der ganzen Welt, rund um die Uhr, direkten Zugang zum Handel mit Wertpapier-Token ohne Zwischenhändler bietet. Pascal Niedermann, der Verwaltungsratspräsident und Geschäftsführer erklärt weiter: “Die Gewährung dieser Wertpapier-Token-Handelsplattform-Lizenz ist nicht nur für uns, sondern für alle Beteiligten des globalen Kapitalmarktes ein historischer Wendepunkt. Es ermöglicht einen einmaligen und noch nie da gewesenen, uneingeschränkten und grenzüberschreitenden Zugang zu Kapital und Innovation. Unternehmen aller Branchen, einschliesslich Technologie, Finanzen und Unterhaltung, haben neue Möglichkeiten ihre Erfolge zu kapitalisieren, indem sie ihre digitalen Aktien jedem, der am Kauf und Verkauf solcher digitalen Aktien interessiert ist, direkt anbieten. Wir freuen uns sehr, Teil dieser notwendigen und bahnbrechenden Veränderung des globalen Kapitalmarktes zu sein, welche inklusiv und für jedermann zugänglich werden muss und uns ins nächste Kapitel des digitalen Zeitalters führt – angetrieben von Geschwindigkeit, Einfachheit, Sicherheit und Transparenz.“ BEX Mauritius Block Exchange bietet Emittenten eine schnelle, kostengünstige und unbürokratische Möglichkeit, traditionelle Wertpapiere zu tokenisieren, sie als digitale Wertpapiere an der BEX handelbar zu machen und sie Investoren im internationalen Kapitalmarkt anzubieten. Sobald sie an der BEX notiert sind, werden die digitalen Wertpapiere als Blockshares direkt zwischen Käufern und Verkäufern gehandelt. BEX bietet jedem Unternehmen, einschliesslich mittleren, kleinen, und Mikro-Betrieben, eine effektive Möglichkeit, international Kapital zu beschaffen, ohne den kostenintensiven Umweg über Finanzintervermittler. Die BEX-gelisteten digitalen Wertpapiere sind für jeden Inhaber eines BEX-Handelskontos zugänglich. Nutzer aus der ganzen Welt können in weniger als 1 Minute ein BEX-Handelskonto eröffnen. Der stark gesicherte Handel kann rund um die Uhr mittels Blockchain-Technologie auf einfache, sichere und transparente Weise stattfinden. Jede einzelne Transaktion kann nachverfolgt werden. Die Beta-Version der BEX-Wertpapier-Token-Handelsplattform ist ab sofort unter www.bex.global verfügbar. Die Einführung der vollständigen Ethereum-basierten BEX-Wertpapier-Token-Handelsplattform ist für 2023 geplant. BEX verlegt derzeit seinen Hauptsitz nach Cyber ​​City, Mauritius. Die weiteren Mitglieder des BEX-Führungsteams werden im Januar 2023 bekanntgegeben. -------- Über BEX: BEX Mauritius Block Exchange („BEX“), mit der Firmenregistrierungsnummer C187066, wird von der Financial Services Commission („FSC“) Mauritius reguliert. BEX ist weltweit die erste regulierte und operative tätige Wertpapier-Token-Handelsplattform, die Privatpersonen und Emittenten aus der ganzen Welt, rund um die Uhr, direkten Zugang zu Wertpapier-Token ohne Zwischenhändler bietet. Einfach, sicher, transparent. BEX bietet die Tokenisierung traditioneller Wertpapiere, die Notierung und den Handel mit Wertpapier-Token an, die jedem Inhaber eines BEX-Handelskontos zur Verfügung stehen. Eröffnen Sie Ihr BEX-Handelskonto in weniger als 1 Minute unter www.bex.global/registration. Über FSC: Die Financial Services Commission („FSC“) Mauritius ist die integrierte Aufsichtsbehörde der Republik Mauritius für den Finanzdienstleistungssektor im Nichtbankenbereich und für globale Unternehmen. Die FSC wurde 2001 gegründet und untersteht dem Financial Services Act 2007. Gemäss dem Securities Act 2005, dem Insurance Act 2005, dem Private Pension Schemes Act 2012 sowie dem Virtual Asset and Initial Token Offering Services Act 2021 ist es die Aufgabe der Behörde, Unternehmensaktivitäten in diesen Sektoren zu lizenzieren, zu regulieren, zu beaufsichtigen und zu überwachen. Die Republik Mauritius ist ausserdem ein volles Mitglied der International Organization of Securities Commissions (IOSCO), der internationalen Vereinigung der Wertpapieraufsichtsbehörden. Die IOSCO vereint Aufsichtsbehörden der ganzen Welt und nimmt eine führende Rolle bei der Festsetzung internationaler Standards auf dem Gebiet der Wertpapieraufsicht ein. Die Republik arbeitet zudem eng mit der G20 und dem Financial Stability Board (FSB) an der Agenda für die globale Regulierungsreform zusammen und ist daran beteiligt, aufkeimende finanzielle Schwachstellen zu beheben, die die globale Finanzstabilität beeinträchtigen. www.bex.global media contact: media@bex.global

