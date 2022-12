Paramount Global: Wie kommt es so weit kommen?

Seit nunmehr Frühjahr 2017 hält bei Paramount ein Abwärtstrend an, daran ändert auch nichts ein temporärer Anstieg auf knapp über 100,00 Dollar. Nur wenig später kam die Aktie wieder dynamisch zurück und fiel bis Ende Oktober in den Bereich von 15,29 US-Dollar zurück. Zwar versuchen sich Investoren in diesem Bereich an einer inversen SKS-Formation, diese steht aber auf wackeligen Füßen und birgt nicht unbedingt viel Kurspotenzial, sollte es zu einer erfolgreichen Auflösung kommen. Auf die Watchlist gehört die Aktie aber dennoch drauf.

Marktumfeld eingetrübt

Die letzte Chance auf eine Kehrtwende besitzt die Aktie von Paramount auf aktuellem Kursniveau. Sollte dieser Bereich für einen Sprung über die dazugehörige Nackenlinie der inversen SKS-Formation verlaufend um 20,50 US-Dollar genutzt werden, könnte eine erfolgreiche Auflösung mit anschließendem Kurspotenzial an 23,15, maximal jedoch an 25,00 US-Dollar hervorgehen. Ein Bruch von 17,60 US-Dollar würde dagegen für einen unmittelbaren Test der Jahrestiefs bei 15,29 US-Dollar sprechen. Die nächsten Stunden dürften zunächst von erheblicher Volatilität geprägt sein, aber auch gewisse Signale bezüglich der Formation aussenden.