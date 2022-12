Cisco Systems gibt Dividende bekannt

Der amerikanische Netzwerkausrüster Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, NYSE: CSCO) wird am 25. Januar 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,38 US-Dollar an die Investoren ausbezahlen, wie am Mittwoch berichtet wurde. Record day ist der 5. Januar 2023.

Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,52 US-Dollar ausbezahlt. Dies entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 48,18 US-Dollar (Stand: 7. Dezember 2022) einer Dividendenrendite von 3,15 Prozent. Im Februar 2022 erhöhte Cisco seine Dividende um drei Prozent auf 38 US-Cents vierteljährlich. Cisco steigerte die Dividende damit das elfte Jahr in Folge. Das im Dow-Jones-Index gelistete Unternehmen startete im April 2011 mit der erstmaligen Auszahlung einer Dividende (6 US-Cents).

Im ersten Quartal (29. Oktober) des Fiskaljahres 2023 betrug der Nettogewinn (Non-GAAP) des Unternehmens 3,5 Mrd. US-Dollar nach einem Nettogewinn (Non-GAAP) von 3,5 Mrd. US-Dollar im Vorjahr, wie am 16. November 2022 berichtet wurde. Der Umsatz lag bei 13,6 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 12,9 Mrd. US-Dollar). Für das Fiskaljahr 2023 erwartet Cisco einen Anstieg beim Umsatz in der Spanne von 4,5 bis 6,5 Prozent.

Seit Jahresbeginn 2022 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 23,97 Prozent im Minus und die Marktkapitalisierung beträgt 199,61 Mrd. US-Dollar (Stand: 7. Dezember 2022).

Redaktion MyDividends.de