'Wirtschaftswoche'-Chefredakteur Beat Balzli geht

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Chefredakteur der Zeitschrift "Wirtschaftswoche", Beat Balzli, gibt den Posten ab. Er "verlässt per Ende Januar auf eigenen Wunsch das Unternehmen", wie die Handelsblatt Media Group am Montag in Düsseldorf mitteilte.

"Nach beinahe sechs intensiven Jahren an der Spitze der "Wirtschaftswoche" ist es jetzt Zeit für eine neue Herausforderung und mehr Raum für die Familie. Zusammen mit einem großartigen Team durfte ich die WiWo zu einem modernen und digitalen Wirtschaftsmedium weiterentwickeln", wird Balzli zu seiner Entscheidung zitiert.

Weiter hieß es: "Die Nachfolge für Beat Balzli ist bereits geregelt und wird spätestens bis zum 31. Januar 2023 bekanntgegeben."/bok/DP/men