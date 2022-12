AKTIEN-FLASH: Anschlusskäufe bei Zalando

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Papiere von Zalando haben am Dienstag ihre Vortagesgewinne ausgebaut. Mit plus 1,28 Prozent auf 33,26 Euro kletterten sie im frühen Handel an die Spitze des wenig veränderten Dax . Von der 200-Tage-Linie als viel beachteter Indikator für den längerfristigen Trend setzen sie sich nun nach oben ab.

Im Blick bleiben die Management-Veränderungen beim Online-Modehändler. Für die DZ Bank kommen die erneute Ernennung von David Schröder zum Chief Operating Officer als auch das Ausscheiden des Organisations-Strategen Jim Freeman nicht überraschend. Zalando werde künftig verstärkt auf qualitatives Wachstum setzen und der Profitabilität einen höheren Stellenwert beimessen, schrieb Analyst Thomas Maul. Er rät bei einem fairen Wert von 39 Euro je Aktie weiter zum Kauf./ajx/mis