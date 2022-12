BIOGEN - Ist der Rücksetzer zu Ende?

Biogen Inc. - WKN: 789617 - ISIN: US09062X1037 - Kurs: 291,240 $ (Nasdaq)

Die Biogen-Aktie vollendete am 27. September mit einem riesigen Aufwärtsgap eine inverse SKS und sprang auch gleich über das rechnerische Ziel aus dieser Formation. Sie markierte an diesem Tag ein Hoch bei 283,44 USD.

Nach einer Konsolidierung auf 250,31 USD zog die Aktie auf ein neues Hoch bei 311,88 USD an und erreichte damit den höchsten Stand seit 09. September 2021. In den letzten Tagen dominierten Gewinnmitnahmen das Geschehen. Der Wert setzte auf die Marke bei 283,44 USD zurück. Dort kam am Montag wieder Kaufinteresse auf. Gestern legte die Aktie leicht zu, konnte aber wie viele Aktien ihr Tageshoch nicht halten.

Chance für die Bullen?

Nachdem die Unterstützung bei 283,44 USD gehalten hat, könnte die Biogen-Aktie zu einer neuen Rally ansetzen. Erstes Ziel wäre das Hoch bei 311,88 USD. Später könnte die Aktie an das log. 61,8 % Retracement der Abwärtsbewegung ab Juli 2021 bei 330,00 USD ansteigen.

Sollte der Wert aber unter 283,44 USD abfallen, dann würden weitere Abgaben in Richtung 250,31 USD drohen.

Fazit: Die Bullen haben jetzt eine Chance, die Konsolidierung zu beenden. Eine weitere wird es vermutlich erst deutlich tiefer geben.

