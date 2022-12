IRW-News: Tudor Gold Corp.: TUDOR GOLD gibt einen Überblick und Zusammenfassung der im Jahr 2021 und 2022 durchgeführten und abgeschlossenen Bohrprogramme bei seinem Treaty Creek Projekt, dass sich im Goldenen Dreieck von British Columbia befindet

IRW-PRESS: Tudor Gold Corp.: TUDOR GOLD gibt einen Überblick und Zusammenfassung der im Jahr 2021 und 2022 durchgeführten und abgeschlossenen Bohrprogramme bei seinem Treaty Creek Projekt, dass sich im Goldenen Dreieck von British Columbia befindet

VANCOUVER, BC, 14. Dezember 2022 - Tudor Gold Corp. (TSXV: TUD) (Frankfurt: H56) (das Unternehmen oder Tudor Gold - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/tudor-gold-corp/) freut sich, den folgenden Überblick der in den Jahren 2021 und 2022 abgeschlossenen Bohrprogrammen (die Programme) zu präsentieren, die auf dem Treaty Creek Gold-Kupfer Projekt (das Konzessionsgebiet) durchgeführt wurden. Das Projekt befindet sich im Herzen des Goldenen Dreiecks im Nordwesten von British Columbia.

Das Ziel des Bohrprogramms in 2021 (insgesamt 30 Bohrlöcher über 30.108 Meter) und im Jahr 2022 (insgesamt 55 Bohrlöcher über 42.318 Meter) bei Treaty Creek bestand darin, einen aggressiven Ressourcenerweiterungs- und Abgrenzungsplan für die Goldstorm-Lagerstätte abzuschließen. Darüber hinaus wurden Erkundungsbohrungen durchgeführt, die zu mehreren Entdeckungen (discoveries) bei den Perfectstorm (PS), Eureka (EZ) und Calm Before the Storm (CBS) Zonen führten. Trotz der mehr als 70.000 Meter an durchgeführten Bohrungen bei Treaty Creek seit der ersten Mineralressourcenschätzung bleibt die Goldstorm-Lagerstätte nach Süden, Norden, Nordosten und in die Tiefe offen. (Siehe unten am Ende der Pressemitteilung eine Tabelle mit zuvor gemeldeten Bohrabschnitten aus den Bohrprogrammen. Klicken Sie auf den folgenden Link, um die korrespondierenden Bilder der Goldstorm-Lagerstätte anzuzeigen.)

Zu den Höhepunkten der 2021 und 2022er Bohrprogramme gehören:

- Hervorragende Ergebnisse aus Infill- und Step-Out-Bohrungen, die durchweg stärker als erwartete Gold-, Kupfer- und Silbermineralisierungen außerhalb des zuvor definierten Ressourcengebiets der Goldstorm-Lagerstätte bis in die Tiefe und entlang der nordöstlichen Achse um mindestens 500 Meter nach Norden und Nordosten antrafen. Es wurde beobachtet, dass Bohrlöcher in diesem Gebiet höhere Gehalte durchteuften als diejenigen, die aus der ersten Mineralressourcenschätzung von 2021 abgeleitet wurden;

- Das Bohrloch GS-21-113-W2 wurde um 280,1 Meter erweitert, welches höhere Gold- und Kupfergehalte in der Tiefe innerhalb des nördlichen Step-out-Bereichs der Goldstorm-Lagerstätte durchschnitt. Dieses Bohrloch enthielt einen Intervall über 1.497,5 Meter mit 1,12 g/t Gold Eq (0,76 g/t Gold, 3,70 g/t Silber, 0,27 % Kupfer), wobei die stärkste Mineralisierung zwischen 1.520 Meter und 1.688 Meter mit durchschnittlich 2,48 g/t Gold Eq (1,41 g/t Gold, 9,07 g/t Silber, 0,82 % Kupfer) über 168 Meter identifiziert wurde;

- Es wurde eine Reihe neuer hochgradiger Intervalle mit sichtbarer Goldmineralisierung (visible gold) innerhalb und außerhalb der Grenzen der Goldstorm-Lagerstätte gebohrt, insbesondere Bohrloch GS-22-134, mit 20,86 g/t Gold Eq (20,61 g/t Gold, 1,50 g/t Silber, 0,20 % Kupfer) über 4,5 Meter innerhalb einer 25,5 Meter langen Zone mit 9,96 Gold Eq (9,66 g/t Gold, 1,23 g/t Silber, 0,24 % Kupfer). Das Bohrloch enthielt 17 Vorkommen von sichtbarem Gold innerhalb von Quarz-Pyrit-Stockwork-Venen;

- Innerhalb der CS600 Domäne bei der Goldstorm-Lagerstätte wurden Kupfergehalte gefunden, die stärker als erwartet waren, insbesondere bei Bohrloch GS-22-159 mit einem Intervall über 180 Meter mit 1,71 g/t Gold Eq (0,92 g/t Gold, 6,10 g/t Silber und 0,61 % Kupfer). Dieses Bohrloch endete in einer starken Kupfermineralisierung, die Teil eines viel größeren Verbundes (composite) über 489,0 Meter mit durchschnittlich 1,12 g/t Gold Eq (0,66 g/t Gold, 3,60 g/t Silber, 0,36 % Kupfer) ist;

- Bestätigung der Entdeckung einer neuen mineralisierten Zone namens Route 66 im südlichen Teil der Goldstorm-Lagerstätte. Diese neue höhergradige Goldzone wurde ursprünglich im Jahr 2020 von Bohrloch GS-20-66 durchschnitten und 2022 von Bohrloch GS-22-135 weiterverfolgt. Es handelte sich um ein 100 Meter Step-Out-Bohrloch, das die neigungsaufwärts gerichtete Expression der Zone durchschnitt und 1,42 g/t Gold Eq über 55,5 Meter (1,38 g/t Gold, 1,03 g/t Silber, 0,02 % Kupfer) ergab;

- Verbesserte Definition und räumliche Kontinuität des Goldstorm-Porphyrsystems, das aus vier separaten Mineraldomänen auf einem Gebiet mit einer Länge von etwa 2.500 Meter, einer Breite von 1.000 Meter und einer Tiefe von 1.400 Meter besteht. Die Goldstorm-Lagerstätte bleibt nach Süden, Norden, Nordosten und in die Tiefe offen;

- Es wurden neue Bohrentdeckungen (discoveries) in den Zonen Perfectstorm, Calm Before the Storm und Eureka gemacht, wo mehreren Diamantbohrlöcher bedeutende Gold-, Kupfer- und Silbermineralisierungen durchschnitten. Diese Bohrlöcher werden von nachfolgenden Explorationsprogrammen weiterverfolgt, aber die Priorität wird darin bestehen, im Jahr 2023 außerhalb der Grenzen bei Goldstorm-Lagerstätte der zu bohren.

Ken Konkin, Präsident und CEO von Tudor Gold kommentierte:

In den letzten zwei Jahren haben wir während dieser sehr erfolgreichen Bohrkampagnen eine erhebliche Erweiterung unserer Goldstorm-Lagerstätte festgestellt, insbesondere im nördlichen Teil der Lagerstätte. Darüber hinaus haben wir bedeutende Edelmetallwerte in drei weiteren Bohrzielen mit großen Tonnagen (bulk-tonnage targets) identifiziert: Eureka, Calm Before the Storm und Perfectstorm. Perfectstorm ist das größte dieser drei Ziele und befindet sich in gleichem Abstand zwischen der Goldstorm Lagerstätte und der Iron Cap Lagerstätte von Seabridge Gold, nur drei Kilometer von jeder dieser Lagerstätten entfernt. Das Treaty-Creek-Projekt birgt weiterhin ein unglaubliches geologisches Potenzial für die Entdeckung mehrerer großer intrusiver und porphyrartigen Ziele. Einer der größten Höhepunkte der Bohrprogramme 2021-2022 war die Entdeckung eines strukturellen Korridors im nördlichen Bereich der Step-out-Bohrungen, der bedeutendes feinkörniges bis grobkörniges sichtbares native Gold enthält. In Bohrloch GS-22-134 beobachteten unsere Geologen 17 Körner von einheimischen Goldes (native gold) über 4,5 Meter mit durchschnittlich 20,86 g/t Gold Eq (20,61 g/t Gold, 1,50 g/t Silber, 0,20 % Kupfer) (siehe Pressemitteilung 19.07.2022). Wir haben diesen hochgradigen Korridor nicht speziell ins Visier genommen, aber zahlreiche Bohrlöcher durchteuften sichtbares Gold innerhalb des nördlichen Bereichs der Step-Out-Bohrungen. Das ist etwas, was wir nicht erwartet hatten. Wir freuen uns darauf, die Step-Out-Bohrungen im Jahr 2023 fortzusetzen. Ein sehr wichtiger Aspekt, der bei der Goldstorm-Lagerstätte zu berücksichtigen ist, ist, dass nicht nur die Erzgehalte der Gold-Kupfer-Silber-composites nach Norden zunehmen, sondern dass wir auch ein sehr hohes Niveau bei der Konsistenz der Erzgrade in diesem Bereich feststellen. Wie das Sprichwort sagt: Wenn die Erzgrade der König der Lagerstätte sind, dann sollte die Konsistenz sicherlich die Königin sein; Wir haben eindeutig bewiesen, dass über die gesamte Lagerstätte hinweg eine hervorragende Konsistenz besteht.

Die Ergebnisse der 2021 und 2022er Bohrprogramme werden in die nächste aktualisierte Mineralressourcenschätzung für die Lagerstätte Goldstorm aufgenommen, die voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2023 veröffentlicht wird. Das Ziel von Tudor Gold ist es, die aktuelle Mineralressource durch Konzentration auf höhere Erzgehalte zu optimieren, um die Gesamtqualität der Gold-, Silber- und Kupferressourcen zu verbessern. Infolgedessen konzentriert sich das Unternehmen auf die Bereitstellung einer verbesserten Mineralressourcenschätzung für die Goldstorm-Lagerstätte, die die Gesamtaussichten des Treaty Creek-Projekts verbessern wird, während es in Richtung einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) voranschreitet.

Tabelle 1: Ausgewählte Highlights von Bohrergebnissen von der Goldstorm Lagerstätte bei Treaty Creek, die im Jahr 2021 und 2022 fertiggestellt wurden

Hole Purpose Zone(s) From (m) To (m) Interval (m) Au (g/t) Ag (g/t) Cu (ppm) AuEQ (g/t)

GS-21-110 Infill DS5 598.5 1072.5 474.0 0.98 3.99 75 1.04

Including 853.5 1069.5 216.0 1.62 6.88 101 1.71

With 898.5 1029.0 130.5 2.29 7.83 106 2.39

GS-21-113 Step-out 300H + CS600 255.0 1227.0 972.0 0.91 3.66 2647 1.27

Including (300H) 255.0 711.0 456.0 1.30 3.34 101 1.35

With 552.0 699.0 147.0 2.56 7.04 78 2.65

And including (CS600) 822.0 1227.0 405.0 0.65 4.64 6179 1.44

With 892.5 1165.5 273.0 0.77 5.50 8436 1.83

GS-21-116 Infill 300H + CS600 296.0 1388.0 1092.0 0.52 2.84 1653 0.75

Including (300H) 318.5 534.5 216.0 0.72 3.97 352 0.81

With 477.5 534.5 57.0 1.18 6.79 501 1.32

And including (CS600) 1040.0 1388.0 348.0 0.62 3.42 4379 1.18

With 1080.5 1341.5 261.0 0.70 2.99 5521 1.39

GS-21-119 Step-out DS5 726.0 1290.0 564.0 0.96 8.45 244 1.09

Including 861.0 1057.5 196.5 1.62 10.31 153 1.76

GS-21-124 Infill 300H 33.0 1122.0 1089.0 0.69 3.18 195 0.75

Including 33.0 509.1 476.1 1.02 3.68 225 1.09

With 378.0 504.0 126.0 1.42 3.62 311 1.50

GS-22-133 Step-out 300H 670.5 711.0 40.5 1.35 0.63 24 1.36

CS600 804.0 1404.0 600.0 0.60 2.35 2414 0.91

Including 1081.5 1318.8 237.3 0.89 3.97 4895 1.51

GS-21-113-W2 Step-out 300H + CS600 255.0 1752.5 1497.5 0.76 3.70 2685 1.12

300H 255.0 352.5 97.5 1.25 2.16 78 1.28

CS600 1019.0 1751.0 732.0 0.91 5.65 5314 1.60

Including 1520.0 1688.0 168.0 1.41 9.07 8153 2.48

GS-22-139 Step-out DS5 714.0 1152.0 438.0 0.96 7.33 171 1.07

Including 735.0 907.4 172.4 1.17 13.57 283 1.36

And 997.5 1112.0 114.5 1.21 3.23 74 1.26

GS-22-146 Infill 300H 168.5 686.0 517.5 1.02 4.17 285 1.10

Including 582.5 684.5 102.0 2.48 8.88 491 2.64

With 672.5 683.0 10.5 8.77 62.44 410 9.55

CS600 1274.0 1362.5 88.5 1.85 2.39 1843 2.10

Including 1275.5 1299.5 24.0 4.50 1.10 1740 4.72

GS-22-154 Step-out 300H 418.5 598.5 180.0 1.97 3.72 124 2.02

Including 429.0 522.0 93.0 3.12 4.59 101 3.18

With 438.0 495.0 57.0 4.30 5.91 96 4.38

Or 438.0 453.0 15.0 7.76 6.48 63 7.84

CS600 1251.0 1450.5 199.5 0.45 6.01 4366 1.04

Including 1299.0 1398.0 99.0 0.52 8.83 5686 1.30

GS-22-158 Step-out CS600 793.5 1386.0 592.5 0.73 3.17 3369 1.16

Including 867.0 945.0 78.0 1.01 5.37 3606 1.50

And 1110.0 1345.5 235.5 0.87 3.98 4887 1.50

With 1219.5 1333.5 114.0 1.04 5.17 6090 1.82

GS-22-159 Step-out 300H 651.0 726.0 75.0 1.56 4.90 82 1.63

Including 667.5 679.5 12.0 4.76 11.32 94 4.91

CS600 1140.3 1629.0 489.0 0.66 3.60 3574 1.12

Including 1291.5 1471.5 180.0 0.92 6.10 6131 1.71

- All assay values are uncut and intervals reflect drilled intercept lengths.

- HQ and NQ2 diameter core samples were sawn in half and typically sampled at standard 1.5m intervals

- The following metal prices were used to calculate the Au Eq metal content: Gold $1625/oz, Ag: $19/oz, Cu: $2.8/lb. Calculations used the formula Au Eq g/t = (Au g/t) + (Ag g/t

x 0.01169) + (Cu% x 1.1815). All metals are reported in USD and calculations do not consider metal

recoveries.

- True widths have not been determined as the mineralized body remains open in all directions. Further drilling is required to determine the mineralized body orientation and

true

widths.

Qualifizierte Person

Die qualifizierte Person für diese Pressemitteilung im Sinne des National Instrument 43-101 ist der Präsident und CEO, Ken Konkin, P.Geo. Er hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen gelesen und genehmigt, die die Grundlage für die Offenlegung in dieser Pressemitteilung bilden.

QA / QC

Diamant-Bohrkernproben wurden im Vorbereitungslabor von MSA Labs in Terrace, BC, hergestellt und im geochemischen Labor von MSA Labs in Langley, BC, getestet. Die analytische Genauigkeit und Präzision wird überwacht, indem vom Personal von Tudor Gold in regelmäßigen Abständen Rohlinge, zertifizierte Standards und doppelte Proben in den Probenstrom eingefügt werden. Das Qualitätssystem von MSA Laboratories entspricht den Anforderungen der internationalen Standards ISO 17025 und ISO 9001. MSA Labs ist unabhängig vom Unternehmen.

Über Tudor Gold

Tudor Gold ist ein Edelmetall- und Basismetall-Explorationsunternehmen mit Konzessionsflächen im Goldenen Dreieck von British Columbia, einem Gebiet, in dem produzierende bzw. in der Vergangenheit produzierende Minen sowie mehrere großen Lagerstätten, die sich einer möglichen Erschließung nähern. Das 17.913 Hektar große Treaty Creek Projekt (an dem Tudor Gold zu 60% beteiligt ist) grenzt im Südwesten an das KSM-Grundstück von Seabridge Gold Inc. und im Südosten an das Brucejack-Grundstück von Newcrest Mining Limited.

Im April 2021 veröffentlichte Tudor seinen technischen Bericht 43-101 Technical Report and Initial Mineral Resource Estimate of the Treaty Creek Gold Property, Skeena Mining Division, British Columbia Canada vom 1. März 2021 auf dem Sedar-Profil des Unternehmens.

IM NAMEN DER BOARD OF DIRECTORS VON TUDOR GOLD CORP.

"Ken Konkin"

Ken Konkin, P.Geo.

President and Chief Executive Officer

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter www.tudor-gold.com oder wenden Sie sich an:

Chris Curran

Head of Corporate Development and Communications

Telefon: +1 (604) 559 8092

E-Mail: chris.curran@tudor-gold.com

oder

Carsten Ringler

Head of Investor Relations and Communications

Telefon: +49 151 55362000

E-Mail: carsten.ringler@tudor-gold.com

Neither TSX Venture Exchange nor its Regulation Services Provider (as that term is defined in the policies of the TSX Venture Exchange) accepts responsibility for the adequacy or accuracy of this release.

Cautionary Statements regarding Forward-Looking Information

This news release contains forward-looking information within the meaning of applicable Canadian securities legislation. Forward-looking information includes, but is not limited to, statements with respect to the activities, events or developments that the Company expects or anticipates will or may occur in the future, including the completion and anticipated results of planned exploration activities. Generally, but not always, forward-looking information and statements can be identified by the use of words such as plans, expects, is expected, budget, scheduled, estimates, forecasts, intends, anticipates, or believes or the negative connotation thereof or variations of such words and phrases or state that certain actions, events or results may, could, would, might or will be taken, occur or be achieved or the negative connation thereof.

Such forward-looking information and statements are based on numerous assumptions, including among others, that the Companys planned exploration activities will be completed in a timely manner. Although the assumptions made by the Company in providing forward-looking information or making forward-looking statements are considered reasonable by management at the time, there can be no assurance that such assumptions will prove to be accurate.

There can be no assurance that such statements will prove to be accurate and actual results and future events could differ materially from those anticipated in such statements. Important factors that could cause actual results to differ materially from the Companys plans or expectations include risks relating to the actual results of current exploration activities, fluctuating gold prices, possibility of equipment breakdowns and delays, exploration cost overruns, availability of capital and financing, general economic, market or business conditions, regulatory changes, timeliness of government or regulatory approvals and other risks detailed herein and from time to time in the filings made by the Company with securities regulators.

Although the Company has attempted to identify important factors that could cause actual results to differ materially from those contained in the forward-looking information or implied by forward-looking information, there may be other factors that cause results not to be as anticipated, estimated or intended. There can be no assurance that forward-looking information and statements will prove to be accurate, as actual results and future events could differ materially from those anticipated, estimated or intended. Accordingly, readers should not place undue reliance on forward-looking statements or information.

The Company expressly disclaims any intention or obligation to update or revise any forward-looking statements whether as a result of new information, future events or otherwise except as otherwise required by applicable securities legislation.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

