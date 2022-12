Lufthansa: Aktie steigt seit Wochen

Aktuell befindet sich die Lufthansa-Aktie an einem nicht unerheblichen Widerstandsbereich zwischen 7,91 und dem EMA 200 bei aktuell 8,11 Euro. Erst ein Kurssprung darüber dürfte das favorisierte Aufwärtspotenzial in Richtung 9,00 Euro vorantreiben und die Rallye der letzten Wochen entsprechend fortsetzen. Kurzzeitig sollten sich Investoren allerdings auch mit einem Rücksetzer zurück auf das Unterstützungsniveau um 7,32 Euro auseinandersetzen. Nur tiefer als der 50-Wochen-Durchschnitt bei derzeit 6,72 Euro sollte es nicht mehr gehen, dies würde nämlich Abschläge auf 5,45 Euro vermuten lassen.

Lufthansa erwartet für das laufende Geschäftsjahr nun ein EBIT von 1,5 Mrd. Euro, zuvor hatte der Konzern nur mit 1 Milliarde gerechnet. Die durchschnittlichen Erlöse im Passagiergeschäft lägen deutlich über dem Niveau des Jahres vor der Corona-Pandemie, wie der Konzern mitteilte. Außerdem stützen die sehr gut laufende Cargo- und Techniksparte das Konzernergebnis. Außerdem deuten die Buchungszahlen auf eine positive Entwicklung hin, was sich Investoren auch nicht haben zweimal sagen lassen.

Fazit:

Gelingt es mindestens den EMA 200 bei 8,11 Euro auf Wochenschlusskursbasis zu überwinden, würden weitere Gewinne zunächst an 8,52 und darüber 9,90 Euro in der Lufthansa-Aktie erfolgen können. Durch ein Investment beispielshalber in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KH00V0 ausgestattet mit einem Hebel von 7,2 könnten Investoren dann eine Rendite von 85 Prozent erwirtschaften. Rechnerisches Ziel im Schein wurde bei 2,10 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte den Bereich von vorläufig 7,72 Euro allerdings nicht überschreiten, entsprechend würde sich im vorgestellten Zertifikat ein Stopp-Kurs von 0,82 Euroergeben. Als Anlagehorizont sind nur wenige Wochen anzunehmen, eine entsprechend engmaschige Beobachtung des Basiswertes bleibt daher unerlässlich.