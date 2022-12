AIRBUS - Der nächste Schub steht an

Airbus SE - WKN: 938914 - ISIN: NL0000235190 - Kurs: 112,240 € (XETRA)

Seit Anfang Oktober hat die Aktie des Flugzeugbauers über 30 % an Wert gewonnen und markante Hürden wie den Widerstand bei 104,84 EUR aus dem Weg geräumt. In der Spitze wurde auch schon die Oberseite einer mehrmonatigen Seitwärtsrange aus dem Frühjahr überwunden. Seit dem Novemberhoch bei 115,62 EUR dominiert aber eine Korrektur, die allerdings schon am Support bei 108,26 EUR bzw. knapp darunter abgebremst wurde.

In der letzten Woche startete die Aktie den nächsten Angriff auf den Widerstand bei 113,14 EUR und das bisherige Rallyhoch bei 115,62 EUR und es sieht ganz danach aus, als könnten die Hürden diesmal "überflogen" werden. Damit stünde das Hoch vom Januar bei 121,06 EUR auf der Agenda, welches gleichzeitig die bisherige Spitze des mittelfristigen Aufwärtstrends markiert. Sollte auch ein Ausbruch über diesen massiven Widerstand gelingen, wäre ein starkes Kaufsignal aktiviert und zunächst mit einer Kaufwelle bis 125,00 EUR zu rechnen.

Ein erneuter Rücksetzer unter 110,00 EUR würde dagegen gegen einen Ausbruch und für die Korrekturfortsetzung bis 108,26 und 104,84 EUR sprechen. Dort dürfte die Aktie wieder "abheben".

Airbus Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)