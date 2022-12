NVIDIA - Greifen die Bullen jetzt wieder zu?

NVIDIA Corp. - WKN: 918422 - ISIN: US67066G1040 - Kurs: 176,740 $ (Nasdaq)

Die Nvidia-Aktie befindet sich seit dem Tief bei 108,13 USD in einer Aufwärtsbewegung. Im Rahmen dieser Bewegung bildete die Aktie einen V-Boden aus und kletterte an das log. 38,2 % Retracement der Abwärtsbewegung seit dem Allzeithoch bei 168,71 USD.

Nach dem ersten Kontakt mit diesem Retracement schwenkte der Wert in eine keilförmige Bewegung ein. Aus dieser brach er im Zuge der starken Eröffnung nach den US-Inflationsdaten am Dienstag aus. Nach einem Hoch bei 187,90 USD kam es zu Gewinnmitnahmen. Der Wert fiel gestern wieder auf die Oberkante des Keils zurück und verteidigte sie. Die aktuell schwachen vorbörslichen Kurse führen den Aktienkurs aber wieder in den Keil zurück.

Chance für die Bullen?

Die aktuellen Kurse sind nur außerbörsliche Kurse und haben damit eine geringere Bedeutung. Sie sind vorerst nur ein Achtungssignal. Sollte die Nvidia-Aktie in der Eröffnung den Bereich um 175,83 USD doch noch halten können, dann bestünde die Chance auf eine kurzfristige Rally gen 192,74-193,56 USD oder sogar an den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch bei aktuell 198,20 USD.

Sollten sich die vorbörslichen Kurse aber bestätigen, dann wäre mit einer weiteren Abwärtsbewegung in Richtung 160,00-160,50 USD oder sogar 142,11 USD gerechnet werden.

Fazit: Das bullische Bild gerät aufgrund der vorbörslichen Kurse etwas in Wanken. Aber noch haben die Bullen ihre Chancen.

