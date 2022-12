IBM - Bullen vor Bewährungsprobe

Int. Business Machines (IBM) - WKN: 851399 - ISIN: US4592001014 - Kurs: 142,360 $ (NYSE)

Die IBM-Aktie startete nach dem Tief im März 2020 bei 90,56 USD zu einer langfristigen Rally. In dieser Rally scheiterte der Wert zweimal am langfristigen Abwärtstrend seit dem Allzeithoch aus dem Jahr 2013.

Mitte November 2022 gelang aber im dritten Versuch der Ausbruch über diesen Trend. Am Widerstand bei 152,84 USD kommt es aber in dieser Woche zu Gewinnmitnahmen. Diese fallen deutlich aus. In nicht einmal einer Woche fällt die Aktie auf den gebrochenen Abwärtstrend und sogar knapp darunter zurück.

Rally noch möglich.

Bisher kann die Abwärtsbewegung in den letzten Tagen als Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend angesehen werden. Daran ändert auch der leichte Rückfall in den Trend noch nichts. Die IBM-Aktie kann im Rahmen eines überschießenden Pullbacks auch auf 137,56 USD und damit auf das log. 61,8 %-Retracement der Rally ab 13. Oktober. Nach Abschluss dieses Pullbacks ist noch immer eine Rally in Richtung 182,79 USD möglich.

Sollte der Wert allerdings unter 137,56 USD abfallen, dann würden weitere Abgaben in Richtung 128,69 USD oder sogar 115,55-114,56 USD drohen.

Fazit: Die Bullen sind in der IBM-Aktie stark unter Druck. Noch haben sie aber nicht aufgegeben.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)