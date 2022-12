Andersons hebt die Dividende an

Der amerikanische Düngemittelkonzern The Andersons Inc. (ISIN: US0341641035, NASDAQ: ANDE) zahlt am 20. Januar 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,185 US-Dollar aus. Record day ist der 3. Januar 2023. Gegenüber dem Vorquartal (0,18 US-Dollar) ist dies eine Anhebung der Dividende um 2,8 Prozent.

Der Konzern zahlt seit 105 Quartalen, seit dem Börsenlisting am 20. Februar 1996, in ununterbrochener Folge eine Dividende.

Auf das Jahr hochgerechnet schüttet das Unternehmen 0,74 US-Dollar an seine Investoren aus. Das entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 33,98 US-Dollar (Stand: 16. Dezember 2022) einer Dividendenrendite von 2,18 Prozent.

The Andersons ist ein Mischkonzern aus dem landwirtschaftlichen Bereich. Das Unternehmen stellt u.a. Ethanol und Düngemittel her und ist im Jahr 1947 von Harold Andersons gegründet worden. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2022 erzielte The Andersons einen Umsatz von 4,22 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3 Mrd. US-Dollar), wie am 1. November 2022 berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 36,75 Mio. US-Dollar nach 15,74 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor.

Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 12,22 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 1,14 Mrd. US-Dollar (Stand: 16. Dezember 2022).

Redaktion MyDividends.de