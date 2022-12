Dr. Yvonne Wicki Macus und Dr. René Cotting werden zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen

Der Verwaltungsrat von Helvetia schlägt Dr. Yvonne Wicki Macus und Dr. René Cotting zur Wahl in den Verwaltungsrat vor. Jean-René Fournier steht für eine Wiederwahl an der nächsten Generalversammlung nicht zur Verfügung.

Der Verwaltungsrat der Helvetia Holding schlägt der kommenden Generalversammlung Dr. Yvonne Wicki Macus und Dr. René Cotting als neue Mitglieder des Verwaltungsrats zur Wahl vor. Dr. Yvonne Wicki Macus ist bei der SV Group Mitglied der Konzernleitung für die Division Gemeinschaftsgastronomie. Zuvor übte sie verschiedene Führungsfunktionen in den Bereichen Strategie, Verkauf und Marketing bei der SV Group, Coca-Cola HBC Schweiz sowie Unilever Schweiz aus. Die 49-Jährige ist Mitglied des Verwaltungsrates der Patria Genossenschaft. Dr. Yvonne Wicki Macus hat an der Universität St.Gallen (HSG) Wirtschafts- und Sozialwissenschaften studiert und in Betriebswirtschaft promoviert.

Dr. René Cotting ist CFO der Smartenergy Group sowie mandatierter CFO und Head Investor Relations der an der Schweizer Börse kotierten Edisun Power. Der 53-Jährige war davor in verschiedenen Führungsfunktionen bei ABB tätig, unter anderem als Head of Operations in Innovation and R&D der ABB Gruppe, Chairman von ABB Technology Ventures und als CFO von ABB Schweiz. Er ist Mitglied des Verwaltungsrates der Patria Genossenschaft und jenem der Bossard Holding. Aus letzterem wird er an der nächsten Generalversammlung ausscheiden. Dr. René Cotting hat an der Universität Fribourg Wirtschaft- und Sozialwissenschaften studiert sowie in strategischem Management, Finance und Makroökonomie doktoriert.

«Mit Dr. Yvonne Wicki Macus und Dr. René Cotting schlägt der Verwaltungsrat zwei neue Mitglieder zur Wahl vor, die ausgesprochene Führungspersönlichkeiten sind und mit ihrem Wissen und ihrem breiten Erfahrungsschatz eine Bereicherung für Helvetia sein werden», kommentiert Dr. Thomas Schmuckli, Präsident des Verwaltungsrates von Helvetia.

Jean-René Fournier scheidet nach zwölf Jahren aus dem Verwaltungsrat aus

Jean-René Fournier, Präsident der Patria Genossenschaft, steht an der kommenden Generalversammlung nicht für eine Wiederwahl in den Helvetia Verwaltungsrat zur Verfügung. Er gehört dem Gremium seit 2011 an und ist aktuell Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses. «Im Namen des gesamten Verwaltungsrates danke ich Jean-René Fournier herzlich für die gute Zusammenarbeit und seinen Beitrag zur Weiterentwicklung von Helvetia», sagt Dr. Thomas Schmuckli.