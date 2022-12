TEXAS INSTRUMENTS - Verkaufswelle rollt an

Texas Instruments Inc. - WKN: 852654 - ISIN: US8825081040 - Kurs: 167,610 $ (Nasdaq)

Die Aktie des amerikanischen Chipherstellers Texas Instruments befindet sich seit dem Allzeithoch bei 202,26 USD aus dem Oktober 2021 in einer Abwärtsbewegung. Dabei fiel der Wert im Juni 2022 auf ein Tief bei 147,02 USD zurück. Im Oktober testete die Aktie dieses Tief und setzte danach zu einer Rally an den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch an.

In der letzten Woche kam es zum zweiten Mal zu einem kurzen Anstieg über diesen Trend. Aber dieser Ausbruchsversuch wurde abverkauft. Die Aktie fiel unter den EMA 50 (Wochenbasis) zurück und damit aus einer kleinen Seitwärtsbewegung nach unten raus. Zu Beginn dieser Woche kommt es zu weiteren Abgaben.

Verkaufswelle rollt an

Nach dem gescheiterten Ausbruchsversuch über den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch sind erst einmal wieder die Bären am Zug. In den nächsten Tagen und Wochen kann es zu weiteren Kursverlusten in Richtung 147,02 USD kommen.

Ein klares Kaufsignal ist vorerst weit weg. Eine Rückkehr über den EMA 50 könnte die Situation zwar etwas entspannen, aber ein prozyklisches Kaufsignal ergäbe sich wohl erst mit einem Ausbruch über 185,99 USD. Dann wäre Platz bis an das Allzeithoch und vielleicht sogar ca. 210 USD.

Fazit: Die Aktie von Texas Instruments ist auf Sicht von einigen Wochen ein klarer Kandidat für Shorttrades.

Zusätzlich lesenswert:

NASDAQ 100 - Nächste Erholungschance

KLÖCKNER - Übernahme! Was macht die Aktie?

Texas Instruments - Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)