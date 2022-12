Bundesregierung sieht derzeit zu Twitter "keine echte Alternative"

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Ungeachtet jüngster Irritationen über das Vorgehen von Twitter-Chef Elon Musk hält die Bundesregierung an ihrem Auftritt in dem Kurznachrichtendienst fest.

Es gebe "im Augenblick aus unserer Sicht keine echte Alternative zu Twitter", um die Politik der Bundesregierung in den sozialen Medien zu verbreiten, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch in Berlin. Gleichwohl schaue sich die Bundesregierung die Entwicklung von Twitter "sehr genau" an. Im Augenblick gebe es aber keine Überlegungen, dass sich die Bundesregierung, Kanzler Olaf Scholz oder der Regierungssprecher von Twitter zurückziehe, sagte Hebestreit.

