SOLAREDGE - Aufwärtspotenzial ziemlich ausgereizt

SolarEdge Technologies Inc. - WKN: A14QVM - ISIN: US83417M1045 - Kurs: 309,900 $ (Nasdaq)

Nach dem Allzeittief bei 11,35 USD aus dem November 2016 schoss die Solaredge-Aktie bis Januar 2021 auf ein Hoch bei 377,00 USD nach oben.

Seitdem befindet sich die Aktie in einer Seitwärtsbewegung zwischen diesem Hoch und einer Unterstützung bei 199,33 USD. Im November 2021 brach die Aktie kurzzeitig aus der Seitwärtsbewegung nach oben aus und markierte das aktuelle Allzeithoch bei 389,71 USD. Im Oktober kam es zu einem kurzen Rausfallen aus der Seitwärtsbewegung nach unten und zu einem Tief bei 190,15 USD.

Seitdem zog der Wert deutlich an. In der letzten Woche drang er in das Abwärtsgap vom 03. August 2022 ein und schloss es teilweise. Es verbleibt ein Rest zwischen 350,00 USD und 341,67 USD. Seitdem kommt es zu Gewinnmitnahmen.

Rally schon vorbei?

Die Solaredge-Aktie hat mit dem Anstieg von 190,15 USD auf 341,67 USD den größten Teil des Aufwärtspotenzials ausgeschöpft. Solange der kurzfristige Aufwärtstrend seit 17. November hält, besteht noch die Chance, dass die Aktie ihr Potenzial vollständig ausnutzt, was einen Anstieg in die Widerstandszone zwischen 377,00 und 389,71 USD bedeuten würde.

Sollte der Wert aber unter das gestrige Tagestief bei 300,00 USD fallen, könnte die Rally auch sofort enden. In diesem Fall wäre mit Abgaben gen 240,05 USD und später 199,33 USD zu rechnen.

Fazit: Wer im Bereich um 200 USD eingestiegen ist, sitzt auf schönen Gewinnen. Diese sollte man langsam realisieren, da es inzwischen jederzeit zu Verkaufssignalen kommen kann.

SolarEdge Technologies Inc.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)