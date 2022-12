LINDE - Enttäuschung bei Anlegern

Linde PLC - WKN: A2DSYC - ISIN: IE00BZ12WP82 - Kurs: 308,350 € (XETRA)

Mit einer gewissen Besorgnis dürften Anleger momentan das Kursgeschehen in der Linde-Aktie verfolgen. Im Dezember kam der Aktienkurs spürbar unter Druck und hat sich von seinem letzten Hoch bei ca. 335 EUR deutlich entfernt. Kurzfristig liegt sogar ein kleiner Abwärtstrend vor, dem sich jetzt der alte Ausbruchsbereich bei 305-310 EUR in den Weg stellt. Hier gibt es zwar vereinzelte Käufe, überzeugen können diese aber noch nicht.

Genau darin liegt das Problem. Anfang des Jahres ist die Linde-Aktie unterhalb von 310 EUR in eine große Konsolidierung übergegangen. Ab November schien es zunächst so, als könne man diese Konsolidierung nachhaltig verlassen und den langfristigen Aufwärtstrend weiter fortsetzen. Rechnerisch wären dabei Gewinne in Richtung 360 und sogar 390 EUR möglich gewesen. Diese kommen jetzt deutlich in Gefahr.

Fazit: Wenn die Käufer in der Linde-Aktie nicht schnell zurückkommen, drohen weitere Kursverluste in Richtung 290-287 EUR. Erst dort würde man auf den nächsten Supportbereich treffen, der sich problemlos bis ca. 270 EUR hinzieht. Momentan kann das Kaufinteresse nicht überzeugen und das kurzfristige Chartbild würde sich erst wieder oberhalb von ca. 320 EUR oder mit einer kleinen Bodenbildung verbessern. Mittelfristig würde ich die Aktie nicht abschreiben, kurzfristig aber könnte es besser laufen.

Tägliche Trading-und Investmentideen von unseren Börsen-Experten. Themen-und Strategiedepots, Austausch zum Marktgeschehen in einer starken Community.

Jetzt abonnieren!

Linde PLC

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)