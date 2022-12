Warren Buffett: „Zinsen? Konjunktur? Pfft. Mir doch egal!“

Warren Buffett ist ein erfolgreicher Investor, der definitiv Ahnung von dem hat, was er macht. Trotzdem kann der Starinvestor nicht die Zukunft vorhersagen oder weiß, welche Aktie sicher steigen wird. (Zumindest nicht, soweit wir wissen, hehe).

Allerdings glaube ich, dass Warren Buffett häufig so erfolgreich ist, weil er den richtigen Fokus besitzt. Welcher das ist? Sagen wir es so: In einer Welt, die derzeit auf die Zinsen, die Inflation oder die Konjunktur achtet, konzentriert sich der Starinvestor lieber auf etwas anderes.

Warren Buffett: Warum er auf Zinsen und Konjunktur pfeift!

Natürlich ist Warren Buffett samt Beteiligungsgesellschaft und Beteiligungen den Zinsen und der Konjunktur ausgesetzt. Sein heutiges Zitat mag zudem eines sein, das er in einer Zeit getätigt hat, in der es an dieser Front ruhiger gewesen ist. Trotzdem ist der Wesensgehalt dieser Aussage mal wieder zeitlos und auch in die heutige Ära portierbar:

Ich denke nie darüber nach, was die Börse machen wird. Ich weiß nicht, wie man die Börse oder die Zinsen oder die Konjunktur vorhersagen kann. Und ich habe keine Ahnung, ob die Börse in zwei Jahren höher oder tiefer stehen wird.

Das zeigt eines sehr deutlich: Warren Buffett ist es von seinem Ansatz her egal, was die Zinsen und die Konjunktur machen werden. Er kann sie schlicht und einfach nicht berechnen. Zudem ist er nicht in der Lage, kurzfristige Schwankungen vorherzusehen. Nicht einmal in zwei Jahren leitet er eine Tendenz ab, ob der Aktienmarkt dann höher oder tiefer steht.

Stattdessen ist sein Fokus ein anderer: Der Starinvestor konzentriert sich auf Dinge, die er beeinflussen kann. Im Wesentlichen ist das, gute Unternehmen zu identifizieren und sie zu bewerten. Sowie sie dann zu kaufen, wenn sie seiner Ansicht nach preiswert sind und ein gutes Renditeprofil haben. Mehr nicht. Aber auch nicht weniger.

Dinge, die wir beeinflussen können

Warren Buffett vernachlässigt die Konjunktur und die Zinsen übrigens nicht, weil sie nicht einflussreich sind. Oder anders gesagt: Der Starinvestor leugnet die Korrelationen und die Effekte nicht. Er lässt sie nur einfach außen vor, weil sie auf einer Makro-Ebene stattfinden, auf die er selbst keinen Einfluss hat.

Das ist der entscheidende Faktor: Warren Buffett agiert in seinem Circle of Competence und innerhalb seines Kompetenzbereichs. Der Starinvestor versucht gar nicht erst, Faktoren zu beeinflussen oder zu analysieren, bei denen er keine Sicherheit hat. Das ist der entscheidende Faktor. In einem Buy-and-Hold-Ansatz gehen Dinge wie Zinsen und Konjunktur seiner Überzeugung nach unter. Zumindest, wenn man unternehmensorientierte Qualität gekauft hat.

