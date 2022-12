APPLE - Potenzieller Kaufbereich naht

Apple Inc. - WKN: 865985 - ISIN: US0378331005 - Kurs: 131,860 $ (Nasdaq)

Die Apple-Aktie ist das Schwergewicht im Nasdaq 100. Die aktuelle Gewichtung liegt bei 12,26 %. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,10 Bio. USD ist Apple nach Marktkapitalisierung weltweit das größte Unternehmen.

Die Aktie befindet sich in einer sehr langfristigen Aufwärtsbewegung. Im Dezember 1997 notierte die Aktie im Tief bei 0,114 USD. Im Januar 2022 markierte sie ihr aktuelles Allzeithoch bei 182,94 USD.

Seit diesem Hoch korrigiert die Aktie. Dabei fiel sie im Juni 2022 auf ein Tief bei 129,04 USD zurück. Der Wert näherte sich in den letzten Wochen wieder diesem Tief an. Dieses Tief ist der Beginn eines sehr wichtigen, aber breiten Unterstützungsbereichs. Dieser reicht bis zum EMA 200 (Wochenbasis) bei aktuell 119,79 USD oder sogar bis zur Unterstützung bei 116,21 USD.

Der RSI (14) liegt auf Monatsbasis im neutralen Bereich und nähert sich wichtigen Tiefpunkten an. Überverkauft ist die Aktie auf Basis dieses Indikators auf dieser Zeitebene noch lange nicht. Auf Wochenbasis deutet sich eine leichte bullische Divergenz an. Auf Tagesbasis notiert der RSI nahe am unteren Extrembereich, aber nicht in diesem Bereich.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn von 6,19 USD je Aktie und für 2024 einen von 6,80 USD. Damit ergibt sich auf Basis des Schlusskurses vom 23. Dezember bei 131,86 USD ein 2023er KGV von 21,30 und ein 2024er KGV von 19,39. Das KGV ist zwar inzwischen deutlich geringer als 2020/21. Aber von dem Tief bei 11,89 aus dem Jahr 2013 ist die Bewertung immer noch weit entfernt.

Ist die Aktie ein Kauf oder zumindest ein Kaufkandidat?

Sollte der Nasdaq 100 wie erwartet schwach in das Jahr starten, dürfte die Apple-Aktie das Tief aus dem letzten Jahr durchbrechen. Aber größeres Abwärtspotenzial wird damit zunächst nicht freigesetzt. Denn die Aktie notiert bereits nahe an einem wichtigen Unterstützungsbereich. An diesem kann sie nach oben drehen und z einer mittelfristigen Rally in Richtung des Abwärtstrends seit dem Allzeithoch ansetzen. Das könnte im Jahresverlauf Kurse um 160-165 USD bedeuten. Ein größeres Kaufsignal ergäbe sich erst mit einem Ausbruch über diesen Abwärtstrend. Das ist aber weit weg und daher zunächst kein Thema.

Sollte sich die Aktie aber nicht in dem beschriebenen Unterstützungsbereich stabilisieren, sondern diesen durchbrechen, dann könnte sich die Abwärtsbewegung der letzten Monate deutlich beschleunigen. In diesem Fall müsste man mit Abgaben in Richtung 103,10 USD und später 81,96 USD und damit auf das alte Allzeithoch aus dem Januar 2020 gerechnet werden.

Fazit: Die Apple-Aktie ist ein klarer Kandidat für eine Longposition in den nächsten Wochen und Monaten. Aber noch ist die Zeit, um einzusteigen, nicht gekommen. Das Schwergewicht im Nasdaq 100 wird sich vermutlich im nächsten Jahr nicht vom Index abkoppeln, sondern im Wesentlichen eine ähnliche Performance aufweisen.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)