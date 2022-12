Dieser DAX-Titel gefällt mir mittelfristig

Merck KGaA - WKN: 659990 - ISIN: DE0006599905 - Kurs: 182,100 € (XETRA)

Merck KGaA ist in drei Hauptsegmenten tätig: Biowissenschaften, Hochleistungswerkstoffe und Gesundheit. Das Segment Biowissenschaften (46 % des Umsatzes 2021) bietet Laborverbrauchsmaterialien und Instrumente für Forscher in akademischen und angewandten Bereichen, einschließlich der biopharmazeutischen Industrie. Im Segment Gesundheit (36 %) entwickelt, produziert und vertreibt Merck Markenarzneimittel mit Schwerpunkten in den Bereichen Onkologie, Multiple Sklerose und Fruchtbarkeit. Im Segment Elektronik (18 %) bietet das Unternehmen Spezialmaterialien für die Herstellung einer Vielzahl von Produkten an, wie z.B. Halbleiter, Flachbildfernseher, Automobile und Kosmetika.

Merck KGaA Chartkommentierung:

In der ersten Jahreshälfte 2022 fiel die Aktie deutlich, ja. Das dabei entstandene Kursmusterfraktal zeigt einen Bullkeil. Dessen Ober- und Unterkante sind grün gestrichelt dargestellt. Ab 21. Juli gab es einen Versuch, regelkonform nach oben aus dem Keil auszubrechen. Es blieb bei einem Versuch, der Aktienkurs fiel zurück. Der Kursverlauf seit Februar dieses Jahres zeigt nun aber erneut ein bullisches Kursmuster, einen "Rounding Bottom". Hellgrau im beigefügten Chart markiert. Aus diesem Bodenmusterfraktal beginnt sich das Kursgeschehen zum Ende dieses Jahres regelkonform nach oben rauszuschieben. Rückenwind gibt es intermarketkorrelationstechnisch vom Pharma- und Healthcaresektor. Aus charttechnischer Sicht sehe ich die Aktie in 2023 positiv. Projektionsziele liegen bei 230 und 245 EUR.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)