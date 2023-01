BOEING - Ist die Aktie plötzlich wieder ein Investment wert?

Boeing Co. - WKN: 850471 - ISIN: US0970231058 - Kurs: 195,390 $ (NYSE)

Nach ihrem Allzeithoch aus dem März 2019 bei 446,01 USD fiel die Boeing-Aktie massiv ab. Im Februar und März 2020 crashte sie auf ein Tief bei 89,00 USD. Zwar erholte sich der Wert danach stark auf 278,57 USD, misste aber einen Großteil der Gewinne wieder abgeben. Im Juni 2022 notierte die Aktie im Tief bei 113,02 USD.

Seitdem zeigt sich der Wert in einer guten Verfassung. Die Bewegung der letzten Monate kann als 1-2-3- Boden gewertet werden. Diese vollendete die Aktie Anfang November 2022. In der vorletzten Woche gelang der Ausbruch über den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch. Dieser Ausbruch löste zwar nicht direkt weitere Käufe aus, aber vor allem seit gestern scheint sich nun doch Kaufinteresse einzustellen. Die Aktie riss gestern ein Aufwärtsgap zwischen 190,65 USD und 192,40 USD. Ein Ausbruch über das Hoch vom 21. Dezember bei 196,40 USD gelang aber nicht, obwohl der Wert intraday minimal darüber notierte.

Nach vier Verlustjahren in Folge erwarten die Analysten in diesem Jahr den Turnaround. Sie rechnen mit einem Gewinn von 3,70 USD je Aktie, der in nächsten beiden Jahren auf 6,84 USD und 8,80 USD steigen soll. Billig ist die Aktie aber damit nicht. Das 2025er KGV liegt bei diesen Schätzungen bei 22,20. Anleger waren zwar immer wieder bereit höhere KGVs zu zahlen, aber in genauso vielen Jahren waren sie nicht annähernd bereit diese KGVs zu zahlen.

Weitere Rally möglich

Die Boeing-Aktie befindet sich in einer entscheidenden Phase. Etabliert sie sich tatsächlich über dem Abwärtstrend seit dem Allzeithoch, dann besteht die Chance auf eine weitere Rally in Richtung 278,57 USD bis 292,47 USD. Dabei ist es durchaus möglich, dass diese Rally nur der erste Schritt wäre.

Sollte der Ausbruchsversuch aber scheitern und die Aktie unter 173,85 USD zurückfallen, wären mit weiteren Abgaben gen 125 USD zu rechnen.

Fazit: Die Boeing-Aktie steht am Übergang von einer Erholung im Abwärtstrend zum Beginn einer größeren Aufwärtsbewegung. Ob dieser Übergang gelingt, ist noch nicht entschieden, auch wenn die Bullen mächtig Druck machen.

Droht ein weiteres Katastrophenjahr an den Börsen?

Diese Aktie hat Chancen von 35-50 %

Boeing Co.

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)