ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley hebt Allianz auf 'Overweight' - Ziel 248 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Allianz von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 205 auf 248 Euro angehoben. Analyst Ashik Musaddi blickt in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie für 2023 optimistisch auf den Versicherungssektor. Der Experte erwartet, dass eine starke Preisgebung und verbesserte Umsatzentwicklungen den Effekt der Inflation und der Bilanzierungsänderungen überlagern werden. Seine "Top Picks" sind Axa und neuerdings Prudential. Bei der Allianz erkennt er an, dass sich der Konzern mit Bedenken rund um regulatorische Einflüsse und die Kapitalsituation befasst./tih/ck

