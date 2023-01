DAX: Schluss mit der Rallye!

Der Deutsche Aktienindex DAX knallte in den letzten Tagen förmlich über alle Widerstände hinweg und begab sich an den mehrjährigen Horizontalwiderstand von 14.818 Punkten aufwärts. Dort allerdings ist nun sehr stark mit rückläufigen Notierungen zu rechnen, ein direkter Ausbruch darüber wird aus technischer Sicht nämlich nicht erwartet. Außerdem hat sich das Barometer schon unlängst in den überkauften Bereich begeben.

Gestützt wird die Arbeitsthese zudem von der Reaktion an den US-Börsen, die anfängliche Stärke konnte nur bis zu einem gewissen Punkt ausgebaut werden, am Ende des Montagshandels knickten die Indizes in Übersee wieder ein und beendeten den Handel teils im negativen Bereich.

Daher sollten sich auch sehr bullisch veranlagte Anleger nun auf Abschläge beim DAX-Index vorbereiten, diese könnten in einem ersten Schritt zurück auf das Niveau von 14.585 Punkten abwärts reichen, darunter auf glatt 14.400 Zähler.

Wie bereits erwähnt wird ein nachhaltiger Anstieg über 14.818 Punkte nicht favorisiert. Sollte es dennoch dazu kommen, dürfte dies nur ein temporäres Tête-à-Tête werden, das anschließend in dynamischen Kurseinbrüchen münden dürfte.

Wirtschaftsdaten am Dienstag sind relativ rar gesät, um 8:45 Uhr meldet Frankreich Zahlen zur Industrieproduktion aus November. Erst ab der Mittagsstunde geht es mit dem NFIB Small Business Index per Dezember weiter, ab 14:00 Uhr wird eine Rede von Fed-Chef Jerome Paul erwartet. Um 16:00 Uhr folgen frische Daten zum IBD/TIPP-Verbrauchervertrauen per Januar und Zahlen zu Großhandelslagerbeständen per November (endgültig) der USA.