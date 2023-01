BIONTECH - Übernahme soll KI-Expertise verstärken

BioNTech SE - WKN: A2PSR2 - ISIN: US09075V1026 - Kurs: 153,670 $ (Nasdaq)

Wie das Management des Impfstoffkonzerns Biontech gestern mitteilte, wird es eine Übernahme im Bereich der künstlichen Intelligens durchführen. Das Übernahmeziel ist Instadeep, ein führendes Technologieunternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) und des maschinellen Lernens (ML).

Die Transaktion soll zum einen durch eine Vorauszahlung von 362 Mio. GBP in bar, zum anderen durch Biontech-Aktien finanziert werden. Darüber hinaus haben die Anteilseigner Anspruch auf zusätzliche erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen von bis zu 200 Mio. GBP. Wie Biontech weiter erläutert, sei die Übernahme ein Teil der Unternehmesstrategie, weltweit führende Kapazitäten in der KI-gesteuerten Arzneimittelforschung und der Entwicklung von Immuntherapien und Impfstoffen der nächsten Generation aufzubauen, um Krankheiten mit hohem medizinischen Bedarf zu adressieren.

Kooperation existiert bereits seit dem Jahr 2019

Validierte und innovative von Biontech trainierte KI- und ML-Modelle sollen in die Forschungsplattformen von Biontech eingebunden und mithilfe von Instadeeps Deepchain-Plattform mit einer integrierten automatisierten Laborinfrastruktur verbunden werden. Dadurch soll die Durchsatzleistung bei der Entwicklung neuartiger Arzneimittelkandidaten deutlich verbessert werden. Beide Unternehmen arbeiten bereits seit dem Jahr 2019 zusammen.

Biontech-CEO Prof. Dr. Uhur Sahin kommentiert: "Seit der Gründung von Biontech haben wir uns darauf konzentriert, computergestützte Lösungen zu nutzen, um personalisierte Immuntherapien zu entwickeln, die möglichst viele Patienten erreichen können. Die Übernahme von Instadeep ermöglicht es uns, die sich rasch weiterentwickelnden KI-Fähigkeiten der digitalen Welt in unsere Technologien sowie Wirkstoff- und Arzneimittelforschung, Herstellung und Bereitstellungsabläufe einzubinden. Unser Ziel ist es, Biontech zu einem Technologieunternehmen zu machen, in dem KI nahtlos in alle Aspekte unserer Arbeit integriert ist."

Fazit: KI ist durch Open AI und ChatGPT in aller Munde. Biontech möchte künstliche Intelligenz auch in der Impfstoff- und Arzneimittelforschung nutzen. Mit einem soliden Nettocashbestand von voraussichtlich über 15 Mrd. EUR Ende 2022 kann das Management Übernahmen wie die von Instadeep leicht stemmen. Die Aktie hängt derweilen seit Monaten fest und hat die obere Begrenzung der Range wie auch den Abwärtstrend seit 2021 erst im Dezember 2022 als Widerstandsbereich bestätigt. Ein Kaufsignal wäre aktiviert, sollte der Wert diese Hürde überspringen.

Jahr 2022e* 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. USD 16,48 9,44 5,87 Ergebnis je Aktie in USD 34,63 17,58 8,78 Gewinnwachstum -49,23 % -50,06 % KGV 4 9 18 KUV 2,3 4,0 6,4 PEG neg. neg. *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

BioNTech-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)