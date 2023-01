BBVA erwartet deutlich höhere Dividende

Die spanische Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (ISIN: ES0113211835) erwartet einen deutlichen Anstieg der Dividende für das Jahr 2022, wie BBVA-Chef Carlos Torres in einem Interview, das auf der Webseite des Konzerns veröffentlicht wurde, mitteilte.

„Wenn wir den Konsens über die erwarteten Gewinne für das Gesamtjahr nehmen und unsere 40- bis 50-Prozent-Ausschüttungspolitik berücksichtigen, erwarten wir, dass die Dividende in diesem Jahr die Dividende des Vorjahres von 0,31 Euro, die bereits die höchste Bardividende der letzten zehn Jahre war, deutlich übertreffen wird“, so Carlos Torres.

„Im Jahr 2022 hat die BBVA über 150 Mrd. Euro an neuen Krediten an Unternehmen vergeben, ein Betrag, von dem wir erwarten, dass er 2023 steigen wird“, so Torres weiter.

Der BBVA-Chef warnte aber auch vor anhaltenden Unsicherheiten, wie geopolitischen Konfrontationen nach dem Einmarsch in die Ukraine, der COVID-Thematik in China, Handelsspannungen und auch mögliche Zweitrundeneffekte, die auch zu weiteren Zinserhöhungen und größeren finanziellen Spannungen führen könnten.

Die BBVA wurde 1857 gegründet und beschäftigt über 114.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist die zweitgrößte Bank in Spanien. Weltweit gibt es rund 6.000 Filialen und über 29.000 Geldautomaten.

