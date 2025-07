Siemens macht Veteran Kayser zum Chef der Fabrik-Automatisierung

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Der erfahrene Manager Horst Kayser übernimmt bei Siemens die Verantwortung für die kriselnde Fabrikautomatisierungs-Sparte.

Der 64-Jährige übernimmt zum 1. Oktober das Amt von Rainer Brehm, der in der Konzern-Hierarchie aufsteigt, wie ein Siemens-Sprecher am Freitag bestätigte. Das Anlegerportal "The Market" hatte als erstes über die Personalie berichtet. Brehm ist künftig als Chief Operating Officer (COO) für das Tagesgeschäft der Automatisierungs-Geschäfte innerhalb der Sparte Digital Industries zuständig. Der Posten wird neu geschaffen. In der Fabrikautomatisierung lahmt seit einigen Quartalen das Geschäft, was die Margen bei Digital Industries belastet. Chef von Digital Industries ist Konzernvorstand Cedrik Neike.

Kayser hatte sich bisher erfolgreich um die Sanierung und den Verkauf der als "Portfolio Companies" bekannten Randgeschäfte des Münchner Technologiekonzerns gekümmert. Nach dem Verkauf der Sparten ist die Funktion obsolet geworden. Kayser habe große Erfahrung in der Fabrikautomatisierung, sagte der Sprecher.

