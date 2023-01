COTERRA ENERGY - Korrekturende steht an

Coterra Energy Inc. - WKN: 881646 - ISIN: US1270971039 - Kurs: 25,300 $ (NYSE)

Die Aktie des Öl-und Erdgasexplorationsunternehmens Coterra Energy markierte im Februar 2014 ihr aktuelles Allzeithoch bei 41,78 USD. Danach kam es zu einer jahrelangen Abwärtsbewegung. Diese führte die Aktie im März 2020 auf ein Tief bei 13,06 USD.

Von dort aus zog die Aktie in mehreren Kaufwellen auf 36,55 USD an. In diesem Anstieg kam es auch zum Ausbruch über den langfristigen Abwärtstrend.

Seit Juni 2022 korrigiert der Wert. Dabei fiel er in einem bullischen Keil in den Unterstützungsbereich um 23,15-22,85 USD ab. Diese Abwärtsbewegung kann als Pullback an den gebrochenen langfristigen Abwärtstrend eingeordnet werden. Sei einigen Woche versucht der Wert auf diesem Unterstützungsbereich einen kleinen Boden auszubilden. Die entscheiden Triggerlinie liegt bei 25,66 USD.

Kaufsignal möglich

Gelingt der Coterra-Aktie ein Ausbruch auf Tages- besser Wochenschlusskursbasis ein Ausbruch über 25,66 USD, käme es zu einem neuen Kaufsignal. Die Aktie könnte dann zunächst an die Oberkante des Keils ansteigen, was Kursgewinne bis ca. 29,00 USD bedeuten würde. Die Chancen auf einen Ausbruch aus dem Keil ständen dann auch gut. Und dieser Ausbruch könnte zu einem Kaufsignal in Richtung 42-43 USD führen.

Sollte der Wert allerdings doch noch unter 22,67 USD abfallen, dann würden Abgaben in Richtung 18,39 USD drohen.

Fazit: Die Coterra-Aktie steht kurz vor einem Kaufsignal. Dieses Signal böte Chancen auf eine größere Rally.

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)