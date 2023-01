IRW-News: Alpha Lithium Corp.: Alpha Lithium erhält unabhängige Bestätigung für bedeutende Süßwasserentdeckung im Tolillar Salar, Argentinien

IRW-PRESS: Alpha Lithium Corp.: Alpha Lithium erhält unabhängige Bestätigung für bedeutende Süßwasserentdeckung im Tolillar Salar, Argentinien

- Nachhaltige Versorgung unterstützt die geplante LCE-Produktionsanlage des Unternehmens mit 50.000 Tonnen pro Jahr

- Die Entdeckung von Süßwasser ist ein entscheidender Wettbewerbsvorteil im Vergleich zu anderen Lithium-Sole-Salaren in der Region

VANCOUVER, British Columbia, 23. Januar 2023 - Alpha Lithium Corporation (NEO: ALLI) (OTC: APHLF) (deutsche WKN: A3CUW1) ("Alpha" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/alpha-lithium-corp/), ein Unternehmen mit zwei beträchtlichen, unerschlossenen Lithium-Aktiva in der Region Salta in Argentinien, freut sich, bekannt zu geben, dass eine unabhängige Studie zur Süßwasseranreicherung (die "Studie") auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Tolillar Salar bestätigt hat, dass die Süßwasserquelle vor Ort mehr als ausreichend ist, um die geplante Lithiumchemikalien-Produktionsanlage des Unternehmens mit 50.000 Tonnen pro Jahr (tpa") zu versorgen.

Die vor acht Monaten begonnene Vorstudie zeigt, dass der Süßwasser-Grundwasserleiter innerhalb der Tolillar-Salar-Bergbaugebiete eine nachhaltige Süßwasserentnahme von 5.109.279 m3 /Jahr (583 m3 /Stunde) verkraften kann, ohne die Süßwasserreserven in diesem Bereich des Beckens zu beeinträchtigen. Eine nachhaltige Nutzung des Süßwasser-Aquifers setzt voraus, dass die Nettoabflüsse ("Ausbeutung") größer sind als die Nettozuflüsse ("Anreicherung").

Die Studie bezieht sich nur auf eines von drei Süßwasserzielen, die das Unternehmen auf seinem Grundstück Tolillar zu erkunden plant.

Ein großer Teil des Lithium-Dreiecks, das den Tolillar-Salar umgibt, ist als hochgelegene Wüste mit einer absoluten Luftfeuchtigkeit von nahezu Null eingestuft, wodurch das Gebiet trockener ist als die Sahara und zu den trockensten Orten der Erde gehört. Da es im Lithiumdreieck nur selten Süßwasser im Überfluss gibt, das für die Produktion von Lithiumchemikalien erforderlich ist, stellt die Entdeckung einer Versorgung in industriellem Maßstab einen enormen Wettbewerbsvorteil für das Unternehmen dar.

Laut der von dem Branchenexperten Conhidro SRL durchgeführten Studie genießt Alpha den Vorteil, einen sehr großen Aquifer zu kontrollieren, der große Mengen an Süßwasser mit hohen Raten liefern kann, und - was besonders wichtig ist - das Unternehmen muss nicht mit anderen regionalen Produzenten um dieses Süßwasser konkurrieren.

Technisch gesehen sind die wichtigsten Überlegungen zu Süßwasserquellen für die Zwecke der Lithiumproduktion folgende:

1. Das Vorhandensein und die Größe eines Süßwasser-Grundwasserleiters

2. Die gewünschte Süßwasserausbeutungsrate

3. Die nachgewiesene Rate der Süßwasseranreicherung

4. Konkurrierende Entwässerung des Aquifers durch andere Betreiber

5. Der Abstand zwischen der Produktionsanlage und dem Grundwasserleiter

Wie in der Studie dargelegt, weist der Süßwasser-Aquifer von Alpha in Tolillar die folgenden geschätzten Werte auf:

1. Das Unternehmen hat vier Süßwasserbrunnen und zwei Brunnen zur Überwachung des Grundwasserleiters gebohrt. Die Ausdehnung des breiteren Beckens wird auf 444 km2 (171 Quadratmeilen) geschätzt.

2. Der Wasserverbrauch einer LCE-Anlage mit einer Kapazität von 50.000 Tonnen pro Jahr dürfte nicht mehr als 500 m3 /Stunde betragen, ohne Recycling oder Optimierung der Wassernutzung.

3. Die Anreicherungsrate des Süßwasser-Aquifers von Alpha wird auf 583 m3 /Stunde (5.109.270 m3 /Jahr) geschätzt.

4. Es gibt keine konkurrierenden Entwässerungsprobleme innerhalb des Tolillar-Grundwasserleiters, da der Grundwasserleiter auf dem Tolillar-Salar liegt, der zu 100 % im Besitz von Alpha ist und vollständig unter Alphas Bergbaupachtgebieten liegt.

5. Die Pilotanlage, die sich derzeit im Bau befindet, und die geplante Produktionsanlage für Lithiumchemikalien mit einer Kapazität von 50.000 Tonnen pro Jahr (siehe Pressemitteilung vom 9. Januar 2023) befinden sich auf dem Tolillar Salar und in unmittelbarer Nähe zum Süßwasser-Aquifer

Brad Nichol, Präsident und CEO von Alpha, kommentierte: "Das Vorhandensein eines nicht konkurrierenden Grundwasserleiters vor Ort, der eine hohe Förderrate und eine hohe Wiederauffüllungsrate aufweist, ist ein entscheidender Faktor für Tolillar. Wir wissen schon seit einiger Zeit, dass wir Zugang zu Süßwasser haben, aber dieses breite Wissen musste durch detaillierte Daten und Analysen untermauert werden, die wir nun dank Conhidro haben. Und die Ergebnisse ändern alles. Andere Unternehmen haben zwar über die Verfügbarkeit von Süßwasser berichtet, aber oft nicht über Probleme wie den stark umkämpften Zugang, schlechte oder abgelegene Standorte, niedrige Lieferraten oder eine Kombination dieser und anderer Probleme. Alphas Süßwasserquelle wird für die weltweit aggressivsten Käufer von Lithiumvorkommen eine große Attraktion sein."

Alle Betriebe und Vermögenswerte des Unternehmens befinden sich in Argentinien und werden vollständig von Alpha Lithium Argentina SA ("Alpha SA") verwaltet, die lokale Mitarbeiter und Berater beschäftigt. Weder Alpha noch Alpha SA haben irgendwelche Betriebe oder Vermögenswerte in Kanada.

Seit dem Beginn der ersten Schritte eines Explorationsprogramms im Jahr 2020 hat Alpha SA mehr als 20 Bohrungen niedergebracht, ein firmeneigenes Forschungslabor für Solechemie eingerichtet, ein firmeneigenes Lithiumkarbonat-Produktionsverfahren entwickelt, das in Tolillar mit bemerkenswertem Erfolg funktioniert, mit dem Bau einer Pilotanlage begonnen und Dutzende von hochqualifizierten argentinischen Technologen, Ingenieuren, Geologen, Geophysikern und Chemikern sowie mehrere Studenten, Buchhaltungs-, Management- und Personalfachleute eingestellt. Das Unternehmen ist dankbar für das große argentinische Team, das sich bei der Schaffung von Werten für die Aktionäre als äußerst hilfreich erwiesen hat, und ist auf dieses Team angewiesen.

IM NAMEN DES VORSTANDS DER ALPHA LITHIUM CORPORATION

"Brad Nichol"

Brad Nichol

Präsident, CEO und Direktor

Für weitere Informationen:

Alpha Lithium Investor Relations

Tel: +1 844 592 6337

relations@alphalithium.com

www.alphalithium.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Über Alpha Lithium (NEO: ALLI) (OTC: APHLF) (Deutsche WKN: A3CUW1)

Alpha Lithium ist ein Team aus Branchenexperten und erfahrenen Interessenvertretern, das sich auf die Erschließung der Salare Tolillar und Hombre Muerto konzentriert. Bei Tolillar handelt es sich um einen der letzten unerschlossenen Lithium-Salare Argentiniens mit einer Fläche von 27.500 Hektar (67.954 Acres), der sich in der Nähe von milliardenschweren Lithiumunternehmen im Herzen des berühmten "Lithium-Dreiecks" befindet. In Hombre Muerto bauen wir unser über 5.000 Hektar (12.570 Acres) großes Standbein in einem der hochwertigsten und am längsten produzierenden Lithium-Salare der Welt weiter aus. Zu den anderen Unternehmen in diesem Gebiet, die nach Lithium-Sole suchen oder derzeit produzieren, gehören Orocobre Limited, Galaxy Lithium, Allkem Ltd, Livent Corporation und POSCO im Salar del Hombre Muerto; Orocobre im Salar Olaroz; Eramine SudAmerica S.A. im Salar de Centenario; und Gangfeng und Lithium Americas im Salar de Cauchari.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie "wird", "kann", "sollte", "antizipiert", "erwartet" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem die Ergebnisse weiterer Sole-Prozesstests und Explorationen sowie andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendeten Annahmen als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, erheblich von den vorhergesagten abweichen. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie von der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aktualisieren oder öffentlich revidieren, sofern dies nach geltendem Recht ausdrücklich erforderlich ist.

Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat die Angemessenheit oder Richtigkeit des Inhalts dieser Pressemitteilung überprüft und übernimmt keine Verantwortung dafür.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68945

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68945&tr=1

