Eine Top-Aktie für das neue Jahr 2023

Das vergangene Börsenjahr war für viele Investoren nicht einfach. Im gesamten Jahresverlauf war ein negativer Trend vorhanden, der bis zum Schluss anhielt. Viele Analysten bezeichnen das Jahr 2022 als eines der schlechtesten Jahre für Anleger überhaupt. Es bleibt daher spannend, in welche Richtung sich das neue Börsenjahr 2023 entwickeln wird.

Auch wenn das abgelaufene Jahr kaum für grüne Farbe im Depot gesorgt hat, so hat es Chancen für langfristige Anleger eröffnet. Bärenmärkte haben nämlich die Eigenschaft, auch Aktien von Unternehmen abzustrafen, die sich fundamental betrachtet grundsätzlich sehr gut entwickeln.

Genau diese Tatsache möchte ich zum Anlass nehmen, um eine Top-Aktie für das Jahr 2023 vorzustellen. Dabei handelt es sich um die Buchungsplattform Airbnb (WKN: A2QG35), von der ich langfristig marktschlagende Renditen erwarte.

Top-Aktie Airbnb: Ein spannendes Geschäftsmodell

Sicherlich hast du bereits einmal von Airbnb gehört oder hast sogar schon eine individuelle Unterkunft für deinen Urlaub auf dem Portal gebucht. Das Geschäftsmodell des Unternehmens ist denkbar einfach: Es stellt einen Marktplatz für Unterkunftssuchende und Vermieter zur Verfügung. Kommt eine Vermittlung zustande, verdient Airbnb eine Provision daran.

Was als kleines Projekt begann, um nebenbei etwas Geld zu verdienen, hat sich inzwischen zu einer massiven Plattform mit einem großartigen Netzwerkeffekt weiterentwickelt. Airbnb ist die Anlaufstelle für all diejenigen, die nach einer individuellen Unterkunft suchen. Gleichzeitig ist die Plattform ebenso attraktiv für all diejenigen, die ihre eigene Unterkunft oder ihr Ferienhaus (zeitweise) vermieten möchten. Das ist aber noch nicht alles, was Airbnb zu einer echten Top-Aktie macht.

Es entsteht zunehmend ein positiver Aufwärtskreislauf: Je mehr Kunden die Plattform nutzen, desto attraktiver ist sie für Vermieter. Und je mehr Vermieter ihre Unterkünfte inserieren, desto besser ist das Angebot für neue Kunden. Das Beste daran: Während die Plattform wächst, verdient das Unternehmen stetig mehr Geld.

Die Ergebnisse stimmen

Obwohl die weltweite Wirtschaft angeschlagen ist, bleibt die Nachfrage nach individuellen Unterkünften weiterhin hoch. Das belegen zumindest die Zahlen von Airbnb zum dritten Quartal 2022.

Die Anzahl der gebuchten Nächte und Erlebnisse stieg im Vergleich zum Vorjahr um 25 % auf 99,7 Mio. US-Dollar. Das Bruttobuchungsvolumen erhöhte sich im selben Zeitraum um 31 % auf 15,6 Mrd. US-Dollar, angetrieben durch das Wachstum bei den gebuchten Nächten und Erlebnissen sowie einer höheren durchschnittlichen Tagesrate, die im abgelaufenen Quartal bei 156 US-Dollar lag.

Mit einem Umsatz in Höhe von 2,9 Mrd. US-Dollar erzielte Airbnb ein Plus von 29 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Der Nettogewinn sprang sogar um 46 % auf 1,2 Mrd. US-Dollar und der freie Cashflow schoss um über 80 % auf 960 Mio. US-Dollar nach oben. Alles in allem sind das hervorragende Finanzergebnisse, die meine Zuversicht in Airbnb als Top-Aktie für 2023 stärken.

Airbnb ist eine Top-Aktie für 2023

Das Geschäftsmodell von Airbnb ist smart, flexibel und profitabel. In der Corona-Krise stellte das Management eindrucksvoll unter Beweis, dass sie das Unternehmen auch in schweren Zeiten führen können. Und nicht nur das, sie kamen mit Airbnb stärker aus der Krise heraus, als sie zuvor unverschuldet hineingeschlittert waren.

Ich glaube, dass Airbnb noch am Anfang einer langjährigen Erfolgsgeschichte steht. Deswegen ist Airbnb in meinen Augen definitiv eine Top-Aktie für 2023 und darüber hinaus.

