Insider - Renault und Nissan wollen sich am 6. Februar zu Allianz äußern

Tokio/Paris (Reuters) - Der französische Autobauer Renault und sein japanischer Partner Nissan wollen Insidern zufolge am 6. Februar die Zukunft ihrer Allianz offiziell vorstellen.

Die Chefs der beiden Unternehmen tauschten sich am Donnerstag in einer Videoschalte aus, sagten zwei mit dem Vorgang vertraute Personen. Die Aufsichtsgremien müssten aber einer möglichen Einigung noch zustimmen.

Der Videokonferenz waren monatelange intensive Verhandlungen darüber vorausgegangen, wie die beiden Autobauer ihre Zusammenarbeit künftig gestalten. Renault will, dass sich Nissan an seiner neuen Elektroauto-Tochter beteiligt. Nissan strebt dafür an, dass Renault seinen Anteil von derzeit etwa 43 Prozent reduziert und die vor 23 Jahren begründete Allianz gleichberechtigter gestaltet.

