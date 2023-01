ANALYSE-FLASH: Barclays hebt JCDecaux auf 'Overweight' - Ziel 27,50 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat JCDecaux von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 16 auf 27,50 Euro angehoben. Angesichts der jüngsten hohen Kursgewinne der Aktien sei er mit seiner Hochstufung spät dran, räumte Analyst Julien Roch in einer am Freitag vorliegenden Studie freimütig ein. Aber selbst auf dem höheren Niveau gebe es für den Kurs noch Aufwärtspotenzial, das er mit dem neuen Kursziel auf 30 Prozent bezifferte. Für das Unternehmen sprächen gute Werbegeschäfte vor allem in China und an den internationalen Flughäfen./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2023 / 23:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2023 / 05:00 / GMT

